«La infancia es prioritaria, es la etapa más importante del ser humano»

Mar Romera Morón es una profesional educativa referente. Maestra de maestros, licenciada en Pedagogía y en Psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional y autora de diversos de libros dedicados a la escuela, la infancia y la didáctica activa, Romera ha realizado la conferencia inaugural del primer Congreso de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familias celebrado en Córdoba.

¿Cuál ha sido el hilo conductor de su intervención en el congreso?

En tiempos de digitalización, hemos hablado de emociones. La importancia de las relaciones emocionales entre personas y colectivos, como el de las familias y el del alumnado con sus docentes. Hemos analizado como todo aprendizaje o enseñanza depende de esta relación emocional. Nuestro cerebro está preparado para sentir primero y pensar después. Necesita un entrenamiento para gestionar nuestras conductas, desde la emoción básica, y poder dar respuesta a cada situación.

Ese entrenamiento del que habla, ¿es aplicable a todo el mundo?

Absolutamente. Y sucede con cualquier colectivo. Por ejemplo, con los medios de comunicación. Cómo es el trato que dais a las noticias y cómo lanzáis el mensaje va a depender de la carga emocional que llevan y también la que conllevan y provocan en los demás, y también para que sean entendidos de una manera o de otra. En esta estructura, y teniendo en cuenta el colectivo del que hablamos (familias y menores) y que nos encontramos en torno al 20N, destaco los artículos 12 (participación de la infancia) y 31 (juego). Participación y juego son los dos derechos básicos que más nos definen como seres humanos y esto se basa en una relación afectiva.

¿Están cuidados y cultivados esos derechos de la infancia?

Desgraciadamente, no. Los niños son los últimos en los que pensamos y por los que pensamos. Es triste, porque, supuestamente, estamos en una sociedad del bienestar, en un país democrático y en un Estado de Derecho y los niños quedan relegados a las modas y los vaivenes de los adultos. Van siempre en segundo lugar. Nunca tenemos en cuenta el articulado que fija que siempre debe prevalecer siempre el interés superior del menor. Eso no interesa. Es curioso como tienen más derechos reconocidos en la legislación nuestras mascotas que nuestros pequeños.

¿Qué es lo más urgente que atender ante este escenario para mejora o avanzar como sociedad?

Lo más urgente que atender es la infancia de manera global. Derechos básicos, recogidos en la Constitución, como alimentación, sanidad o educación se tienen en cuenta. Pero otros, no. No somos conscientes de lo hacen las tecnologías en y con nuestra infancia. No somos conscientes de quienes y cómo los cuidan, ni de la importancia de un profesorado formado que al final es quien está 5-6 horas al día con nuestros hijos.

¿Dónde está la raíz del problema que describe? ¿De quién es responsabilidad estar así?

Hay varios focos. Un punto clave es que niños y niñas no votan. Eso provoca que ni nos ocupemos de ellos ni se les tenga en cuenta. Me encantaría reivindicar, como derecho de la infancia, su derecho a voto desde el nacimiento. Puede sonar a estupidez, pero cuanto más partícipes se les haga, más conciencia social habrá sobre su valor y su reconocimiento. Por otra parte, al estar representados por los adultos, parece que no hace falta que nadie les dé voz a ellos. Error. Porque entonces pensamos, todavía, que la infancia es una etapa en la que solo hay que esperar a crecer, que no es prioritaria. Y es todo lo contrario, es la etapa más importante del ser humano, es donde se construye todo: es donde se generan estructuras cognitivas, estructuras afectivas y la construcción de los valores que nos van a regir toda nuestra vida.

¿Algún mensaje para familias y educadores en este congreso?

El mensaje fundamental es que una niña o un niño amado, querido, respetado, educado en los límites y, a la vez, en la protección, la autonomía y el cuidado es nuestro mayor tesoro como sociedad. Si esto lo hacemos bien, nuestra vida y la suya va a ser muchísimo mejor. Es necesario que la mirada la centremos en ellos y ellas. Voy a transmitir también un deseo. Me gustaría ampliar los derechos de la infancia con, como poco, uno más. Y ése es el derecho a sentir el éxito al menos una vez al día.

Y, en este caso, ¿qué se entendería por éxito?

El éxito es la felicidad: sentirse valorado, amado, reconocido. Muchos niñas y niños lo tienen, pero otros muchos, no. Y esto va dirigido, sobre todo, a los profesionales que trabajamos en educación.