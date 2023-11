«Todo ciclo de FP no sería igual sin la aportación docente»

Juan Gordillo Rivero, estudiante del Centro Docente Privado (CDP) San Luis Rey de Palma del Río, acaba de ganar la medalla de oro en la competición regional AndalucíaSkill’ 2023, en concreto en la categoría de Control Industrial. Toda una experiencia en las que son conocidas como las Olimpiadas de la FP.

¿Qué balance hace de su participación en esta competición?

Mi balance es muy positivo. Para mí ha sido una experiencia muy bonita y he visto una muy buena organización en todos los ámbitos y en las diferentes modalidades que he podido observar durante los días de competición.

¿En qué ha consistido su participación en la ‘AndalucíaSkills’ 2023?

En mi especialidad, he tenido que resolver un total de cinco pruebas para conseguir la medalla de oro frente al resto de competidores. La primera, por ejemplo, fue tener que elaborar el cableado eléctrico de un cuadro con diferentes elementos como la botonera, la iluminación o la seguridad. Y la segunda fue la realización de lo que vendría a ser una pantalla, la interfaz-hombre-máquina.

¿Estas dos fueron las pruebas más complicadas del evento?

Lo cierto es que todas fueron complicadas, porque cada una tenía una exigencia diferente y había que estar muy atento. Así, la tercera iba sobre la búsqueda de fallos en un sistema eléctrico ya creado y había que detectarlos y repararlos si era posible. Y en el bloque final había que lograr la integración y unificación de todos los elementos.

Y fue ahí donde pudo lograr el oro, ¿no?

Obtuve la victoria gracias a una buena puntuación en los diferentes escenarios de la competición y el cómputo global fue, por suerte, el mejor de todos.

¿Destacaría algún aspecto por encima del resto?

No, porque todas las actividades y todo lo vivido en la AndalucíaSkills me resultó interesante. Cultivar aspectos como la física, electricidad, velocidad o habilidad fue magnífico y también otros como los de programación. Todo lo ensayado y aprendido en las olimpiadas me sirve y lo puedo aplicar en mi trabajo diario.

Hablando de aprender, ¿qué es lo que más se lleva de su paso por la Formación Profesional?

He apostado por este tipo de formación, ya que he cursado tanto un ciclo de grado medio (Instalaciones Eléctricas y Automáticas) como otro de grado superior (Automatización y Robótica Industrial). Y, en mi caso, el factor diferencial son los profesores. Todo ciclo de la FP está ahí, pero no sería igual sin la aportación docente.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en estas olimpiadas?

La verdad es que mi centro venía participando ya desde hace varios años y tiene experiencia y éxito porque se ha alzado ya con muchas medallas. Me ofrecieron la posibilidad y me animé a intentar quedar lo mejor posible.

¿Esperaba este resultado?

Confieso que la aspiración la tenía, tanto por la trayectoria del San Luis Rey como por mi preparación. Han sido casi dos meses de intensos ensayos y entrenamientos que han dado sus frutos.