Amaya Davis: «Intento transmitir la pasión por la ciencia y la tecnología»

Esta ingeniera aeronáutica y aeroespacial estadounidense es un ejemplo de poder dedicarse a lo que se quiera, haciendo válida la expresión de «no ponerse techo». Procedente de Jacksonville (Florida), Amaya Davis aterrizó en suelo europeo hace una década y ha trabajado para la empresa Lockheed Martin Aeronautics, principalmente en el desarrollo, diseño y fabricación de aviones caza de combate. Desde el año 2018 es la embajadora de los programas interplanetarios y del sistema solar de la NASA y ha visitado Córdoba para conocer el proyecto sobre el universo del CEIP Europa y hablarles de su trabajo a decenas de estudiantes cordobeses.

¿Visita la ciudad y, antes que acudir a la Judería, viene a un colegio?

Córdoba es muy bonita pero mi labor y mi compromiso es con la educación. Es lo primero y estoy impresionada con el buen trabajo que han realizado en el CEIP Europa para conocer el universo y para transmitirlo, tanto en español como en inglés.

Hablando de idiomas, ¿en cuál de ellos se dirigirá al alumnado?

Fomentaremos el bilingüismo. Hay alumnado de varios colegios e institutos de la ciudad. El uso del castellano les puede ayudar a algunos, pero el proyecto pivota mucho sobre el inglés y hemos de darle su protagonismo.

Y hablando de protagonismo, ¿qué es lo más importante que les va a transmitir a los estudiantes?

La idea principal, sobre todo desde mi posición como embajadora de la NASA, es educar a todas las personas, especialmente a la juventud, las familias y el profesorado y transmitirles la pasión por lo que es la ciencia y la tecnología, la ingeniería o las matemáticas.

¿Resulta interesante esta temática para gente tan joven?

Hay de todo, pero en casi todas mis charlas y actividades con estudiantes encuentras algunas personas, incluso grupos considerables, con ese brillo especial en los ojos, esa ilusión de poder trabajar en algo así en el futuro. Además, el mundo aeroespacial es mucho más amplio de lo que nos parece y tiene una gran repercusión en nuestro día a día.

¿Podría decirse que es un ámbito desconocido para la sociedad?

En gran medida, sí. Cada vez se sabe más pero hay mucho por descubrir. Lo que no se percibe realmente es todo el énfasis que hacemos por salir y explorar el espacio y como ello también afecta al avance de nuestra forma de vida.

¿Anima a los estudiantes a hacer carrera en estas áreas?

¡Claro! Porque tiene muchas más salidas de las que imaginamos y hay muchas oportunidades en muchos países, incluido España, que está haciendo grandes logros en la materia. Mi objetivo con los jóvenes también es intentar competir un poco con su idea de ser influencer, youtuber o futbolista y que se hagan matemáticos, ingenieros o científicos.

¿Qué respuesta suele encontrar en estos auditorios jóvenes?

Pues hay una que me da mucha pena y es cuando me dicen «yo no puedo, yo no valgo, se me dan mal las mates, o yo no vivo en Estados Unidos». Cuando eso sucede me gusta ponerme como ejemplo de persona pequeña, literalmente una mujer bajita, que no dominaba las matemáticas y que he sido capaz de sobrepasar todas esas barreras y límites, mucho de los cuales nos los ponemos nosotros mismos sin darnos cuenta.

¿Qué elementos han sido claves para lograr superar esas barreras?

Son fundamentales las personas que creen en ti. Tu familia y aquellos profesores que creen en ti, incluso más que uno mismo sobre todo cuando se es joven. Son los que te echan una mano más grande para poder avanzar. Así fue en mi caso personal. Mi familia me apoyó mucho, sobre todo mi padre, que fue una gran influencia y me animó a perseguir mi sueño pese a que, en mi época, no era habitual que las chicas se dedicaran a esto. Pero tuve un profesor de matemáticas que fue espectacular, y que me decía «No es que no se te den bien, es que tu mente no está abierta ahora mismo para esto, pero se abrirá algún día». ¡Y qué razón tenía!.

¿El sector tampoco es muy conocido en España?

Sí. Y eso que España está haciendo muchas cosas bien en el sector de la aeronáutica y logrando avances impresionantes en el mundo aeroespacial. Hay ciudades referentes, como Madrid o Bilbao, pero también en Andalucía, donde Cádiz está creciendo y, por supuesto, Sevilla, que está cerca de Córdoba, y ha sido elegida como la sede principal de la Agencia Aeroespacial Española, lo que supone un incremento del número de posibilidades de estudio y trabajo en el futuro en esta área.

Eso parecen buenas noticias para la gente joven ¿no?

Sí. A nivel laboral va a haber muchísimas oportunidades para esta generación. Quienes están ahora en Secundaria y Bachillerato y quienes cursen estudios universitarios verán abrirse esas opciones, aunque no todos los puestos de trabajo necesitan preparación superior. El campo aeroespacial en España ahora mismo está creciendo exponencialmente.

¿Algún mensaje más para el público estudiantil al que se dirige?

Que mantengan la mente abierta. Yo vengo y les hablo de nuestras misiones en la Luna y en Marte y les descubro algunos secretos de la NASA. Y a la vez, muchos de ellos me descubren a mí ideas y hacen preguntas, fruto de la magnífica creatividad de ser niño, una creatividad que perdemos como adultos y que creo que se debería de potenciar muchísimo. H