«Mi labor es dotar al colegio de una identidad desde el arte»

Azahara Arévalo aglutina una amplia trayectoria en el ámbito educativo y en el de la investigación. Su doble condición de maestra de Primaria y docente en la Universidad le sirven para multiplicar su actividad, aplicando conocimientos artísticos y musicales de piano o de historia de la música.

¿Cuál es su balance laboral hasta este momento?

Mi balance es muy positivo. Llevo 3 años en el CEIP San Lorenzo y, previamente, once en el Duque de Rivas. Además, me dedico parcialmente a dar clases en la en la Facultad de Ciencias de la Educación. Estoy satisfecha, por tanto, con esa labor permanente en el sector de la enseñanza y, también, con las personas que me han rodeado y ayudado a llevarla a cabo.

¿Qué considera más necesario en su ámbito de trabajo?

Hemos ido avanzando pero, en el momento en el que estamos, hay que dar un paso más en la educación musical y que se afiance nuestra figura y nuestra enseñanza. Yo, ahora mismo, imparto toda la educación artística en el San Lorenzo, no soy sólo maestra especialista de Música. Asumo toda la asignatura, el arte completo y, por eso, puedo hacer lo que hago.

¿El diseño de su docencia no es algo que esté extendido?

Pues no. La distribución horaria y docente de las enseñanzas artísticas se deja un poco a la decisión de cada centro. En mi caso, por ejemplo, imparto la artística completa en el colegio (tengo 2 horas en los cursos impares y una y media en los pares), tanto en Primaria como en Infantil. Eso me permite hacer un trabajo globalizado que se inicia en los cursos inferiores e ir subiendo con ellos. Y se nota mucho.

E, igualmente, piensan en su figura docente como la idónea ¿no?

Sí. Lo mejor es un diseño globalizado del currículo de artística y, a este respecto, el currículo más completo para esto es el nuestro. Nos formamos en música, audiovisual, danza, arquitectura o arte escénico. El especialista de música, además de Magisterio, tiene otros estudios académicos específicos de música, ciencia o arte.

¿Y qué objetivos persigue en concreto como docente?

Todos mis proyectos son artísticos y tienen ese enfoque. Mi labor en el San Lorenzo es dotar al colegio de una identidad desde al arte. Y creo que, con la colaboración de docentes, alumnado y familias, lo estamos consiguiendo.

¿Qué intenta transmitir específicamente en sus clases?

Trabajo muchísimo desde la inclusión e intento que todo el alumnado sea feliz en mi clase. No pretendo que mis niños sean profesionales de la música, sino que el día de mañana amen el arte y sean capaces de ir a un museo o de apostar por un concierto de música clásica. Que continúen su trayectoria académica y personal con alguna vinculación con el arte.

¿Algunos retos para este curso?

Tres fundamentalmente. Tengo entre manos el proyecto del coro musical, que lleva ya dos años; otro es un proyecto Steam de investigación desde la educación artística, que es de robótica y pensamiento computacional, y, por último, las tertulias dialógicas musicales, en colaboración con la UCO.

¿Qué aportan las enseñanzas artísticas que no hagan otras?

Creo que son las más completas, porque se pueden vincular e interrelacionar con cualquier familia educativa, además de aportar pensamiento crítico al alumnado.

¿Algún mensaje final?

Que el mejor regalo para mí es que mis alumnos, cuando acaben Primaria, sigan demandando educación de arte de calidad. Tengo un ejemplo muy motivador, relacionado con los aprendizajes de servicio y que conecta con la comunidad, en el que la agrupación del barrio El Limonero colabora con mi alumnado. Es maravilloso.