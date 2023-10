Embarcar en el aprendizaje

¡Embárcate en el Mediterráneo. Ilusión y aprendizaje!. Éste es el lema principal con el que el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mediterráneo ha recibido a su alumnado -y a sus familias- en el presente curso 2023-2024.

Y, en el primer día de clase, ya lo lograron: caras de sorpresa y ambiente festivo, alegría generalizada entre la comunidad educativa al ver cómo los docentes recibían al alumnado con gorros marineros, las típicas camisetas de rayas azules y blancas y hasta tatuajes alusivos del mar.

La banda sonora de la saga de películas Piratas del Caribe sonaba de fondo mientras todo el mundo recibía su correspondiente tarjeta de embarque y una sonrisa de regalo que, por cierto, era contagiosa y afloraba en todos los escolares.

Y, por si fuera poco, también eran ataviados con su propia pulsera del «todo incluido».

Proyecto unificado

Se trata de una iniciativa pedagógica creativa, fomentada desde el claustro del centro, mediante la cual invitan a los escolares a disfrutar de un peculiar crucero para navegar entre las diferentes materias educativas.

Durante este curso, el CEIP Mediterráneo llevará a cabo este proyecto unificado titulado Embárcate en el crucero por el Mediterráneo. «Es un planteamiento que surge en el curso pasado, buscamos situaciones de aprendizaje que nos den ilusión de enseñar y al alumnado de aprender», explica María José Matas, directora del colegio.

Todas las actuaciones parten de los diferentes planes, proyectos y programas que se desarrollan en el centro, que no son pocos: el Plan de Igualdad, el Plan de Convivencia, el Plan Bilingüe, el Plan de Biblioteca, el programa para la innovación educativa aulaDjaque, etc. «Todos ellos llevarán el hilo conductor de carácter marítimo, haciendo gala además del propio nombre del colegio», detalla Matas.

Ese primer día de clase fue toda una declaración de intenciones de lo que va a ser todo el curso en este CEIP. De hecho, ya comenzaron realizando lecturas sobre el Mediterráneo, juegos en las aulas y dibujos, cada uno en su mesa, adaptados al nivel del alumnado pero siempre relacionados con la actividad del crucero que comenzaba.

Lo que comenzaron los docentes, lo han continuado y completado los alumnos y sus familias. Así, la primera semana entera de clase estuvo dedicada, entre otras acciones, a la decoración de puertas de aulas (camarotes), entradas y pasillos con material reciclado.

Frases motivadoras

«Sumérgete en la aventura de 4º B», «La motivación navega por el mar de la alegría» ó «El mar Mediterráneo nos hará más fuertes y grandes como personas» son algunas de las frases que presiden esas clases convertidas en camarotes.

El proyecto, además de ser cooperativo, da rienda suelta a la creatividad, tanto del claustro como del alumnado, que ya han hecho lecturas ‘de alta mar’ e incluso han recitado poesías entre oleaje y oleaje, tiempo en el que también han aprovechado para aprender canciones infantiles del mar.

«Se han elaborado ya hasta mensajes para incluir en las botellas», advierte la directora, quien añade que, en Matemáticas, se están desarrollando juegos, acertijos y resolución de problemas con temas muy marítimos.

Y, como recuerdan, el curso no ha hecho más que empezar y tienen muchas otras actividades planificadas: «habrá visionado de vídeos y documentales sobre el Mediterráneo; se leerán libros de aventuras que ocurran en el mar; se realizarán talleres de tatuajes; se trabajará en Música, en Historia o en Literatura con, por ejemplo, poesía de Alberti; se estudiarán las calles del entorno de marinos e islas; tendrá cabida la papiroflexia haciendo barcos, peces...»

Una de las actividades más interesantes y que durará más en el tiempo será la elaboración de un diario de a bordo por clase. Y, al ser un colegio bilingüe, está previsto escribir en la puerta de entrada el siguiente mensaje de bienvenida: «Mar de mis sueños, Escuela de mi vida - Sea of my dreams, School of my life».