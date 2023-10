«Queremos seguir equilibrando la provincia en la enseñanza de FP»

José Francisco Viso afronta un nuevo curso escolar al frente de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP, resaltando el carácter técnico -de su propio perfil-, del que quiere impregnar la administración. Además, destaca que el pasado curso recorrió 10.000 kilómetros para estar lo más presente posible en toda la provincia. Este curso, se marca el reto de igualar esa cifra o, incluso superarla. Arrancamos motores.

¿Cuál es su valoración inicial del inicio de curso?

Muy positiva. Estoy encantado porque considero que vamos todos de la mano, que es la aspiración de un delegado que se considera técnico y servidor público. Y la mejor manera de que valoren tu trabajo es que no haya incidencias que impidan el normal comienzo de curso. Gracias al esfuerzo de todo el personal, no ha habido problemas. Y las unidades, no solo no se han reducido, sino que las hemos aumentado en toda la provincia: 20 más este curso que el pasado (4.393 frente a 4.373). En ellas, 12.530 docentes, todos en sus puestos de trabajo, 154.000 estudiantes. 8.500 alumnos transportados, 8.600 usuarios de comedor, 5.500 alumnos en aula matinal, y todo bien.

Sin embargo, la valoración de la Junta de Personal Docente es muy distinta, negativa, ¿cómo es eso?

Ha habido un proceso de estabilización de todas las plantillas de Andalucía, del personal de administración y servicios, con concurso de traslados y otras gestiones que retrasaron algo la incorporación de estos trabajadores pero, a nivel docente, han estado todas las plantillas desde el 1 de septiembre. Y, para el día 11, han estado integrados los llamados de código múltiple. Se empezó por los PTIS, se cubrió también la atención a la diversidad y luego, el resto, todos en sus puestos.

¿Se ha incorporado ya el auxiliar previsto a La Aduana? ¿Y el resto? ¿Hay pensamiento de revisar la política y gestión de los comedores escolares en Córdoba?

Sí, el auxiliar de ese centro ya está trabajando. En general, el personal de cocina y limpieza ha sido el que más se ha tardado en ajustar. No obstante, la situación en La Aduana se está agilizando lo máximo posible, tramitando bajas, atendiendo el concurso de traslados, etc. Creo que hemos demostrado agilidad, pues un puesto se ha cubierto en una semana y, en el resto, se están acortando los plazos respecto a épocas anteriores, ya que antes se tardaba hasta 45 días en sustituir a alguien y ahora ya son 20 días menos como mínimo. Respecto a la política de comedores, mantenemos nuestra apuesta por la gestión directa y por ofrecer menús revisados por especialistas en nutrición.

Me sorprende que sus cifras ‘digan’ que las unidades suben cuando los sindicatos se quejan de que están bajando año a año.

Nuestros datos son claros. Es cierto que baja la natalidad, pero, al contabilizar todas las unidades de Córdoba, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, crecen este último año. Se está produciendo un movimiento en la enseñanza, hay una reorganización de las unidades, subiendo donde hay necesidad. Puede que, por primera vez, hay alumnado de la ESO que se decante por ciclos formativos.

"Córdoba cuenta para este curso con 141 nuevos docentes gracias a recursos propios"

Los sindicatos hablan también de bajada de ratio y de reducción del horario lectivo.

Respecto a lo segundo, la carga lectiva prevista para cada etapa educativa ya está fijada. Lo que sí quiere la Consejería es ser sensible con la situación de los docentes y de los equipos directivos y se ha anunciado la intención de reducir la carga burocrática en los centros, aunque el tema está en fase embrionaria y no hay detalles. Sobre la bajada de ratio, la estamos llevando a cabo y los números cantan. La evolución desde el curso 2017-2018 al actual es la siguiente: Infantil, de 18,7 alumnos por clase a 17,1. En Primaria, de 20,2 a 18,6. Y en Secundaria, de 25,4 a 25,2. Es una apuesta decidida por el refuerzo educativo.

Pero la diferencia no es muy grande y esa evolución es más fruto de la propia situación social que de un plan específico ¿no?

Los datos son que la ratio es más baja, no demasiado, pero ha bajado respecto a hace unos años. Además, la Junta ha convertido en propios los recursos docentes externos que se habilitaron con motivo del covid-19. Ahora, de esos 1.500 profesores que se mantienen como apoyo extra, Córdoba cuenta para este curso con 141 nuevos docentes.

Volviendo al curso 23-24, ¿qué principales retos se marca ?

Queremos seguir equilibrando la provincia en la enseñanza de FP. Dado el éxito, que hasta nos han felicitado, de este sistema educativo, nuestro objetivo es reforzarlo y consolidarlo. En esta línea, hemos pasado del séptimo puesto en Andalucía, en dotación para FP, al quinto en tan sólo un año. La situación anterior no nos la merecíamos y me alegro de que se vaya ‘corrigiendo’. También hemos crecido en ciclos formativos, con 29 nuevos autorizados, algo nunca visto. Y tenemos 2.212 empresas de dual trabajando con nosotros, siendo la provincia que más empresariado ilusionado con estos proyectos ha aportado en la región.

" Mi lema es cercanía, rapidez y eficacia en la resolución de los problemas"

¿Y a qué se comprometería, en concreto, para final de curso?

A afianzar mi lema: «cercanía, rapidez y eficacia en la resolución de los problemas». Desde que llegué al puesto, trabajamos sentándonos con las personas para que nos digan cuáles son sus necesidades. Y está dando resultado. Nos reunimos con todos los agentes de la zona y ahí vamos a corazón abierto. Se levanta acta de toda la reunión, en la que se recogen sentires y peticiones y donde también se dan explicaciones de nuestras actuaciones. Con todo ello, queda claro nuestro compromiso porque, además, volvemos a los sitios y nos exponemos a que nos saquen los colores si no cumplimos.

¿Alguna propuesta más?

Me gustaría, y ese sí que es mi sueño, erradicar la violencia y el maltrato en las aulas. Hemos bajado de 19 casos de acoso escolar detectados a 11. Es un porcentaje importante y me gustaría eliminarlo porque ningún niño tiene que ir con miedo al sitio donde va a formarse y donde va a socializarse, y ahí seguiremos volcados.

¿De qué se siente más orgulloso, hasta ahora, como responsable de Educación en Córdoba?

De ese trabajo honesto, en conexión con la gente, y también de los logros que alcanzamos. El salto de calidad es grande y, fruto de ello, acaban de concedernos 1,2 millones de euros para infraestructuras de FP, lo que contribuirá a ese mayor equilibrio en la provincia.

La entrevista está llena de valoraciones. Le pido una más: ¿qué tal la relación con los representantes de toda la comunidad educativa (familias, alumnado, etc) ?

En esta mesa, se han sentado todas las asociaciones, sindicatos y demás colectivos que lo han solicitado, aunque siempre respetando quienes son los legítimos representantes en cada caso. Yo creo que el trato y la labor coordinada es buena. Atendemos y hacemos seguimiento de todo.