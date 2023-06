José Francisco Viso Sánchez: Aspiro a tener una provincia referente en el sistema educativo andaluz»

Se acerca el final del curso 2022-2023, un momento propicio para repasar la actualidad y hacer balance del mismo con el delegado provincial, que también culmina su primer curso al frente de la gestión educativa en Córdoba.

¿Qué nota le pone al curso que va a terminar? ¿Y la valoración de su gestión en concreto?

No soy yo quien debe poner nota a mi gestión, sino la ciudadanía. Siempre me he considerado un servidor público y trato de acercar mi experiencia profesional al ámbito educativo. Aun así, estoy muy satisfecho de mi labor en estos nueve meses al frente de la delegación. Aterricé días antes de la inauguración del curso, en año electoral, con muchos frentes abiertos... Han sido miles de kilómetros recorriendo la provincia, acompañando y escuchando a todos los estamentos que componen la comunidad educativa.

¿Qué es lo que más destacaría de todo lo acontecido en este 22-23?

Me quedaría con el impulso que se le está dando en la provincia a la FP. El próximo curso se ofertan casi 18.000 plazas de nuevo ingreso, con la implantación de 29 nuevas autorizaciones de ciclos formativos. Y la modalidad dual posibilita crear un traje a medida al empresario, formación que se postula como salida profesional de incalculable valor para el alumnado. Otro aspecto importante es la gran inversión en mejorar la bioclimatización de los centros.

¿Le ha quedado alguna ‘asignatura pendiente’ este año?

Soy una persona ambiciosa y siempre hay margen de mejora en cualquier gestión. La ciudadanía merece que sus dirigentes peleen y luchen por ofertar lo mejor. Y yo aspiro a tener una provincia que sea referente en el sistema educativo andaluz. Y vamos por el buen camino. No olvidar nunca que un servidor público debe rendir cuentas de su gestión a los sectores autorizados para conocer, valorar y ser sensible a las propuestas de mejora. Se impone sosiego y humildad para que sea la ciudadanía quien valore tu proyecto. En cuanto a actividades, habrá muchas sobre lo que más me preocupa: los valores para una convivencia democrática, igualitaria y respetuosa con los demás y con este planeta que debemos proteger.

Está realizando muchas visitas escolares... ¿para qué le sirven y qué le transmiten los docentes?

Es una de las principales novedades que quise implantar a mi llegada. Desde septiembre me estoy reuniendo con directores y directoras. El objetivo es conocer de primera mano las necesidades educativas y de infraestructuras de los centros docentes. No concibo realizar esa labor sentado en mi despacho. Los directores y directoras son el equipo de todo delegado.

¿Mantiene reuniones también con estudiantes y con familias a través de alguna fórmula?

Cuando visito los centros suelo mantener conversaciones con representantes de las ampas. Son un eslabón clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debemos oír sus inquietudes. Igualmente, poseo un equipo en delegación bárbaro a la hora de atender las necesidades de los centros, familias y alumnado.

¿Qué radiografía hace de la educación en Córdoba?

Me tranquiliza saber que caminamos de la mano todos los sectores autorizados. Diálogo fluido, participación máxima y confianza en un proyecto que pretende ser de todos. Es para estar ilusionado y confiado en que se cumple lo que vaticiné a mi llegada: «Conocer para intervenir y mejorar».

Ha habido manifestaciones de la escuela pública por la supresión de líneas, ¿son justas sus reivindicaciones?, ¿tratan mejor a la concertada como denuncian?

Como toda manifestación, la respeto, pero no la comparto. Sobre todo en un proceso de escolarización que se mantiene vivo hasta el mes de septiembre. El descenso de la natalidad es una realidad y ello afecta a las unidades, las cuales son entes móviles que se van adaptando a las necesidades de las zonas.

¿Algún reto, sueño o anuncio para el próximo curso?

El principal sueño como delegado es ayudar lo máximo posible a los jóvenes de nuestra provincia a forjarse un futuro, abrirles vías de formación que repercutan positivamente en su inserción laboral, en su crecimiento personal. En definitiva, ofrecer una enseñanza de calidad a la altura del siglo XXI.