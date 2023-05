La Filmoteca acoge hoy la primera muestra de cortometrajes educativos

Tres colegios -uno de ellos rural- y seis institutos de la provincia de Córdoba mostrarán sus cortometrajes hoy en la primera muestra de cine educativo que se celebra en la Filmoteca de Andalucía.

En total se van a visionar 13 trabajos pertenecientes a casi una decena de centros, de los 66 que están participando este curso en el programa de innovación educativa Aula de Cine en Córdoba, y cuyas jornadas finales se desarrollan igualmente hoy en la propia Filmoteca.

Los cortos que se proyectan han involucrado a alumnado de las etapas educativas que van desde Primaria hasta Bachillerato.

En la muestra está confirmada la presencia de casi 50 estudiantes que forman parte de estos trabajos audiovisuales. Y, de manera global, la cifra de asistentes a las jornadas finales de Aula de Cine rondará la centena entre profesorado y alumnado que ha desarrollado este programa educativo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En concreto, en la proyección cinematográfica son protagonistas los colegios CEIP Virgen de las Cruces, de El Guijo, y el CEIP José Antonio Valenzuela, de La Victoria, además del CPR Maestro Rafael Chacón Villafranca, de Palomar, cerca de Puente Genil.

Asimismo, aparecerán en pantalla seis institutos: el IES Grupo Cántico, Villarrubia y Trassierra de la capital; el IES Vicente Núñez, de Aguilar de la Frontera, el IES Lope de Vega, de Fuente Obejuna, y el IES Florencio Pintado de Peñarroya-Pueblonuevo.

Formación complementaria

Las jornadas ofrecen formación complementaria para el alumnado en su transcurso. Así, la muestra no es competitiva, pero para hacer más amena la gala, se facilitarán cartillas de votación para otorgar un premio del público.

Durante el pase de cine, escolares de cada uno de los centros participantes presentarán su corto delante del público, lo que será una experiencia valiosa más y un fomento de la expresión oral.

«Alumnos y docentes valoran mucho la oportunidad de ver sus trabajos en la gran pantalla», explica Juan Antonio Gavilán, uno de los coordinadores de Aula de Cine en Córdoba.

El CEIP Virgen de las Cruces presenta Existo, un cortometraje de 7 minutos sobre la inclusión. El CEIP José Antonio Valenzuela proyecta Lo que Esmeralda quiere, un corto de 4 minutos sobre la coeducación. Y el CPR de Palomar concursa con un spot.

El IES Grupo Cántico, también asiste con un spot titulado Un pequeño detalle, para fomentar el uso del casco entre los jóvenes. El IES Villarrubia presenta Abismo popular, una producción de ficción. El IES Vicente Nuñez participa con A pesar de todo, un documental sobre la realidad de los centros públicos educativos en colaboración con el IES Averroes, que obtuvo el premio del Público y de Dirección en el tercer maratón de cine instantáneo de Dos Torres en el verano de 2022.

Por su parte, el IES Florencio Pintado exhibe cuatro cortos: El baloncesto nos une, El fichaje, La Culpa y Un secuestro no tan perfecto. El IES Trassierra lleva dos: Another love (en forma de videoclip) y No cambies de tema.

Durante toda la sesión, los responsables de la iniciativa Aula de Cine repasarán el trabajo realizado este curso y la documentación necesaria para certificar el programa. Este año, cada centro ha tenido que generar un reto en torno al cual han girado las actividades del programa. Además, debía presentarse, como producto final, «una videoevidencia que mostrara el proceso desde principio a fin».

Mientras los profesores están en las jornadas, Antonio Osuna, el otro coordinador provincial de Aula de Cine, realizará un taller de interpretación con los estudiantes que participarán en la muestra de cine educativo.