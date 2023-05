Esta licenciada en Geografía e Historia por la UCO y también en Arte Dramático, imparte enseñanza en el IES Luis de Góngora y acaba de presentar un libro donde la mujer es protagonista de la Historia y lo traslada a ámbitos docentes, discentes y sociales.

¿Profesora o actriz?

Ambas cosas, aún no he encontrado el término académico exacto pero soy docente y actriz. De hecho, considero que la interpretación es una magnífica forma de transmitir conocimientos y que resulten interesantes y llamativos al alumnado. Me encanta cuando los dejo descolocados con el disfraz, el papel y la historia.

¿Está proponiendo un nuevo sistema de aprendizaje?

Estoy combinando dos pasiones y sacándole partido en beneficio de la enseñanza. Para mí es muy importante que los escolares, sean de la etapa que sean, se metan en el tiempo histórico. El alumnado ha de aprender a pensar históricamente y saber lo que suponen los cambios del pasado con el presente y el futuro, y , de esa manera, adquirir conciencia crítica.

¿Y lo está consiguiendo?

Lo estoy intentando y la verdad es que satisface ver algún niño o niña que interrumpe las intepretaciones y habla estando metido en la historia. Actualmente, estoy realizando una tesis doctoral sobre la enseñanza de la historia en la UCO y eso me está sirviendo para testar y validar si este método funciona y aporta lo que realmente quiero. Previamente, probé todo esto en el CEP, en el aula con mis alumnos y en el Imtur, gracias a Rafael Pérez de la Concha.

¿Qué ha querido transmitir con su libro ‘Con voz de mujer’?

El libro se titula, por completo Con voz de mujer: la enseñanza de la Historia de Córdoba con perspectiva de género a través de los itinerarios didácticos dramatizados. Se trata de un libro que es fruto del segundo premio de innovación docente y buenas prácticas María Moliner (2022), que convoca la Cátedra Leonor de Guzmán. La obra tiene como eje central la búsqueda de nuevas metodologías educativas para la enseñanza de una historia total, que conecten a la mujer con esa misma historia global.

¿Es una herramienta de trabajo para otros docentes?

Puede serlo, de hecho sé que lo están usando en algunos centros como el IES Averroes y alguno más. Este libro ofrece una propuesta didáctica con perspectiva de género en la que se exponen una serie de dramaturgias con voz de personajes femeninos históricos de la ciudad de Córdoba. Es una propuesta que puede resultar muy útil e interesante para trabajarla tanto dentro como fuera del aula.

¿Dónde reside, a su juicio, su principal potencial?

Pues en que intenta ser un trabajo completo. Consta de siete itinerarios en orden cronológico que, cuando los he representando, han gustado mucho. Además, hay actividades al final de las dramaturgias, protagonizadas por nueve mujeres históricas vinculadas con Córdoba pero poco conocidas: Helvia Albina, Pola Argentaria, Faustina la Menor, Wallada, Muyha, Qasmuna, Leonor López de Córdoba, Leonor Rodríguez (la Camacha de Montilla) y Magdalena Fernández de Córdoba.