«La Filosofía me ha ayudado a ser consciente de la realidad»

Este joven, estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Antonio Gala de Palma del Río ha sido uno cinco alumnos de centros educativos andaluces que ha participado en la final de la décima edición de la Olimpiada Filosófica de España, celebrada en Tenerife. Lo hizo en en la modalidad de Disertación.

¿Qué tal ha sido la experiencia de participar en esta olimpiada?

Ha sido muy positiva en todos los sentidos, tanto la parte lúdica de visitar y conocer las islas Canarias como la parte educativa y formativa de preparar el trabajo y compartir reflexiones e ideas con el resto de participantes. La verdad es que no conocía mucho de este certamen antes de participar y me llevé una grata sorpresa.

¿Cómo ha sido todo el proceso?

Primero participé en la fase autonómica y había que elegir entre las modalidades de foto, vídeo y disertación. Opté por la última ya que la creatividad no es mi fuerte y la verdad es que trabajé el tema con gusto. El año anterior había sido el transhumanismo y no me llamaba mucho la atención pero este año, que era sobre fronteras y justicia global, la verdad es que sí y me ha resultado muy interesante. Tuve tiempo de preparar mi trabajo escrito, que lo presenté, fue seleccionado y tuve que ir a defenderlo. Tras ello, al estar entre los cinco mejores, pues a la final.

¿Diferencias entre el papel en la fase regional y en la final?

Sí las ha habido porque en Andalucía se trabaja la fase previa con más tiempo. Mis profesores me recomendaron libros e hice más trabajo de investigación. En la final nos presentan un tema con menos tiempo y hay que plasmar las ideas con más rapidez y presión.

Aún así, imagino que todo lo vivido te habrá aportado algo ¿no?

Un montón. A nivel humano, el viaje y la convivencia han sido un regalo. A nivel formativo, he profundizado en autores y en teorías que antes apenas conocía y que me han servido para hacer una serie de reflexiones que no hacía.

E imagino, por tanto, que la Filosofía sí que te gusta...

Sí, me gusta aunque, sobre todo gracias a esta aventura, la he estudiado mucho y he conocido cosas que de otra forma creo que no lo hubiera hecho. La Filosofía, por ejemplo, me ha ayudado a ser más consciente de la realidad. Antes sabía las cosas que pasaban y demás, pero no podía analizar las situaciones y saber las razones como ahora las sé.

¿Algún/a filósofo/a favorito/a?

Hay muchos. Ahora tengo muy presente a Kant, también a Isaiah Berlin y saber más sobre los nacionalismos, la identidad de las sociedades, las libertades positiva y negativa, los conflictos culturales...

Tu entorno ¿cómo lo ha vivido?

Con mucho entusiasmo, lo han celebrado y disfrutado tanto como yo, ha sido magnífico pese a no haber ganado en la final.

¿Crees que la Filosofía es una materia que interesa a la juventud?

Quizás no demasiado, aunque depende. A mí me resulta muy interesante saber cómo era el pensamiento de la gente siglos atrás y cómo ha evolucionado. El interés también viene dado por quien te imparta la materia. En mi caso he tenido mucha suerte y ha sido muy práctica, con debates, talleres de pensamiento crítico, etc.