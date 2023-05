«Nuestro alumnado convive y acepta la diversidad cultural»

Esta cordobesa, maestra de Primaria, ha publicado recientemente el artículo La interculturalidad en el alumnado de Educación Primaria: perspectivas en la revista del CEP de Córdoba, un trabajo que es fruto de un estudio continuado en el tiempo.

¿Qué es este artículo en sí?

Es un proyecto de investigación de corte cuantitativo que pretende responder a las inquietudes, pensamientos e incertidumbres del alumnado escolarizado en la provincia de Córdoba, acerca de la diversidad cultural en las aulas.

¿Le interesa esta temática?

La educación intercultural se ha convertido en tema de actualidad en los últimos años debido a la gran diversidad de culturas que conviven en los centros educativos españoles. España ha pasado de ser un país exportador de personas a ser un país que, día tras día, acoge a multitud de gente de diversas culturas que provienen de la constante movilidad geográfica que hay hoy día por razones muy diferentes.

¿Cuándo se decidió a tratar estos asuntos como investigación?

Yo había terminado mis estudios de Magisterio y estaba cursando un máster de Educación Inclusiva de la UCO. Era la primera vez que hacía un trabajo de tal envergadura, pues no era el típico trabajo universitario o el que te mandan en el cole, y me preguntó el profesor sobre qué haría mi trabajo fin de máster. Sinceramente, no lo había pensado, me quedé un poco pillada y encontré, justo enfrente de mí, un cartelito sobre la educación intercultural y yo dije «sobre la educación intercultural». Y, para mi sorpresa, al profesor le agradó la idea y tiré para adelante con ello. Puro azar.

¿Cuánto tiempo le llevó hacer este trabajo final?

Me llevó justo un año académico, lo que fue empezar en septiembre y en julio del siguiente año terminarlo. Fue entre 2009 y 2010.

¿Cómo lo ha ejecutado?

La información la saqué en primer lugar de bibliografía, de buscar a través de Google, de revistas científicas... En segundo lugar, para la obtención de información de campo me dirigí a cuatro centros educativos de Córdoba, de manera aleatoria pero en los que yo más o menos podía saber que había diversidad cultural. En concreto, fueron el Colegio Séneca; los CEIP Abderramán y Hernán Ruiz, y el IES Blas Infante. Pude comprobar que había diversidad cultural en unos centros más que en otros, llevándome alguna sorpresa sobre mi idea inicial. Por ejemplo, en el Hernán Ruiz creo recordar que era solo el 5% del alumnado escolarizado y en el instituto y el otro CEIP era más población de etnia gitana que otros que supusiesen diversidad lingüística.

¿Y cuáles son las principales conclusiones de su estudio?

Pues son conclusiones positivas, bajo mi punto de vista. Nuestro alumnado convive y acepta la diversidad cultural. Y es que los escolares cordobeses entienden por diversidad cultural la propia convivencia entre diferentes culturas (autóctona y no autóctona) basada en el respeto, la igualdad, la tolerancia, etc... Tomando como punto de partida una convivencia pacífica y armoniosa de toda la comunidad educativa, aunque no exenta de algún conflicto que pudiese surgir en cualquier momento de la vida cotidiana.

¿Normalidad en las aulas pues?

¡Sí! Gran parte de la muestra ha presentado gran aceptación en la convivencia en los centros educativos con personas de otras culturas ajenas a la propia, compartiendo hechos tan comunes como el compartir aula, asiento, bocadillo, realizando actividades grupales, jugando en el recreo o simplemente ayudando en sus tareas diarias a sus compañeros y compañeras de cultura no autóctona. La gran mayoría de la muestra encuestada presenta gran interés en conocer, valorar y descubrir nuevas culturas ajenas a la autóctona.

¿Qué le ha aportado el estudio?

Mi valoración es más que positiva, ha sido un trabajo gratificante y que me ha ayudado a crecer como profesional. Tanto es así que, años después, me he decidido a hacer un doctorado y lo estoy centrando sobre las aulas temporales de adaptación lingüística, poniendo el foco en el alumnado inmigrante que carece del idioma.

¿Así es como acaba publicando en la revista del CEP?

La publicación de artículos favorece el desarrollo de mi doctorado. Estoy ampliando mi bagaje estudiantil y toda actividad es poca.

Hablando de bagaje, ¿cuál es el suyo como docente puramente?

Doy clases particulares, también trabajo como personal auxiliar en un par de colegios de Córdoba pero la auténtica experiencia como docente la he vivido en el Colegio Virgen de la Fuensanta, a cuya directora doy las gracias. Me dieron la oportunidad de ponerme frente a una clase al completo de 4º de Primaria y fue emocionante, ya que tengo vocación docente. He repetido varias veces haciendo algunas sustituciones en los últimos años y siempre he intentado transmitir los mejores valores.