Mirar y ver: sólo un cuento

Desde niños, dos hombres, con rencores heredados, crecieron en la distancia de palabras y gestos. Jamás habían reparado con objetividad y sensatez en las causas que habían promovido entre ellos tal animosidad, que su único lugar de encuentro era la hostilidad traducida en insultos, mofas y súbitos lances que, en ocasiones, los habían llevado a las manos. Pasaron años y un día, ambos jubilados, se encontraron compartiendo ocio en el mismo jardín del barrio. Cada día, no obstante, era mayor el resentimiento que los llevaba a evitarse, ocupando, así, bancos separados desde lo cuales se proferían absurdos e injustificados insultos.

Sucedió que de la noche a la mañana, y en una urgente reforma del jardín, desaparecieron todos los bancos menos uno que ocupaba un lugar preferente bajo un gran árbol y junto a una pequeña fuente. Cuando llegaron los dos hombres no tuvieron más remedio que ocuparlo, si bien lo hicieron situándose en los extremos y con la cabezas vueltas en distinta dirección. Al día siguiente, se miraron e hicieron un ligero gesto de saludo.

Transcurridos unos días repitiendo saludo, uno de ellos dijo: «Parece que va a llover». Y el otro contestó: «Eso parece». Y a partir de entonces, cada día crecían en palabras, en proximidad, en aclaraciones, hasta concluir que sus diferencias, tan remotas e injustificadas, los habían privado de una valiosa amistad. El científico Gadamer dice que la comunicación es una cadena de consensos y que sólo el diálogo racional nos podrá salvar del «nihilismo filosófico» y nos permitirá reconstruir, una vez más, el puente que alguna vez unió ética y política. Como en los personajes de mi cuento, no se dialoga, se discute, se ofende, se quiere avasallar al otro, y así no hay puente que valga. Lo más importante, creo yo, para llegar a entendernos, es tratar de escucharnos de verdad. ¿Qué tal si el primer eslabón fuera hablar del tiempo? ¿Qué tontería de cuento, no?