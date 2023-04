«Quiero que el alumno viva la música y aprenda a valorarla»

Giraldo es docente del CEPR Federico García Lorca de Fuente Palmera pero hoy lo entrevistamos por ser el Director de un congreso que ‘dará la nota’ en Córdoba este próximo fin de semana.

¿Desde cuándo está vinculado a ‘Con Euterpe’?

Ahora celebramos la novena edición. Yo quise participar en la segunda, pero me enteré tarde y no había entradas, así que tuve que esperar a la tercera, que se celebró en Almería. A partir de ahí, he estado prácticamente cada año.

¿El paso del tiempo consolida o desgasta este congreso?

Hay un dato ilustrativo. Se abrió la inscripción a las 8 de la mañana. Pues a las 8.09 horas se habían agotado las entradas. En menos de diez minutos volaron las plazas y llenamos el aforo de 300 personas.

¿Qué aporta ‘Con Euterpe’ a la Educación Musical?

Pertenecemos a Confederación Nacional de Asociaciones de Educación Musical (Coaem), le damos el valor que merece a la enseñanza musical en el sistema educativo y reivindicamos que se reconozca en la legislación vigente.

¿Alguna petición concreta?

Que no se pierdan las horas de música. La tendencia general es que vamos a menos en vez de a más. Por desgracia, hemos de estar pendientes permanentemente para que, en cada cambio legislativo, las administraciones no metan la pata con esta docencia.

¿Qué situación tiene, pues, la educación musical actualmente?

Precisamente, al congreso viene la presidenta de Coaem y analizará la situación, comparando el tratamiento que nos dan las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía están juntas asignaturas como Música y Plástica cuando en otras regiones se dan por separado, modelo que nos parece mucho más coherente y efectivo. Y es que, por desgracia, muchas veces estamos en los centros dando media asignatura. Gracias al trabajo de las asociaciones de educación musical se han conseguido recuperar las horas de Música en la ESO.

¿Cómo llega a ser docente?

Tenía clara mi vocación de maestro desde pequeño. Y la música me viene por mi familia materna. Tras el Bachillerato, descubrí que existía el Magisterio de Música y vi que ése era mi camino, durante el cual compaginé mis estudios universitarios con el Superior de Guitarra. Por si era poco, luego me enrolé como profesor de la Escuela de Música de La Carlota y director de una banda del municipio.

¿Y cómo plasma esa vocación?

Solo pretendo que mis alumnos se diviertan con la música. Mi objetivo no es que sean músicos profesionales; quiero que cada alumno viva la música y aprenda a valorarla. Que cuando vean a una banda o escuchen un grupo musical sepan todo lo que hay detrás. Mis clases son eso: jugar, cantar, bailar … que experimenten la música y la sepan disfrutar y apreciar.

El congreso… ¿mucho esfuerzo?

Sin duda. El grupo es grande y les mando mi mayor aplauso y mi máximo agradecimiento. Hay una junta directiva y el equipo organizador de Córdoba, que somos unas 20 personas. Y nuestro enfoque o lema es claro: Todo por la educación musical.