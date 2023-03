«En mi relato quiero reflejar que todos pueden aprender»

Paula Cubero Santiago, alumna de Secundaria del IES Grupo Cántico de Córdoba, acaba de ganar el premio del Concurso Nacional de Relato del Comité Español de Matemáticas en la categoría de 1º y 2º de la ESO con su obra, Querido yo.

¿Cómo decidiste presentarte a este certamen?

La verdad es que me gusta escribir y, bueno, confieso que lo escribí dos horas antes de que finalizase el plazo para presentar los trabajos. Llevaba tiempo queriendo escribir pero tuve como un pequeño haz de luz al final, que fue cuando me vino la inspiración.

¿Te esperabas ganarlo?

Lo cierto es que no. No creía que fuese a ganar. Un día estaba realizando una exposición en mi clase y me llamó el director. Me dijo que había ganado un premio y, como me había presentado a varios concursos, no supe cuál era. De hecho, pensaba que era otro sobre el proyecto Estalmat, pero no.

Entonces... ¿te hizo ilusión o no tanto al no ser el que deseabas?

Muchísima ilusión. Estuve emocionadísima al recibir la noticia y más aún de vivir la experiencia de viajar a Madrid a recoger el trofeo y todos los regalos. Es algo así como mi sueño desde que soy pequeña porque yo quiero estudiar en Madrid, en la Complutense y fue allí la entrega de premios.

¿Satisfecha con tu relato?

No lo considero mi mejor relato, pero estoy orgullosa de él. Me llegó una ventana de ideas a la cabeza y me puse a escribirlo inmediatamente para no olvidar ningún detalle, luego lo retoqué y ya lo presenté. Tiene bastante de mi historia personal y el personaje es un pequeño con ganas de aprender. Esa ilusión por saber creo que es algo que adoran los profesores.

¿Más detalles de la historia?

Luca es un niño estadounidense de raza negra y familia migrante, puesto que su madre es de Siria y su padre del Congo. He querido incluir diferentes etnias y culturas en la historia porque creo que ayuda a visibilizar toda la diversidad del mundo y a normalizarla. La obra está contada como en formato de diario y relata su pasión por las matemáticas, que las vive como un juego y el proceso para presentar a un concurso también.

¿Qué mensaje fundamental has querido transmitir con tu obra?

Con mi relato quiero reflejar que todos pueden aprender. No importa cómo seas, no importa quién seas. Mientras tengas ilusión y trabajes. El propio talento sale con la constancia y la disciplina. Yo soy consciente de ello y creo que Luca es un poco como yo.

¿Te ha quedado algo pendiente?

Sí me hubiese gustado que Luca hubiese tenido algo más de relación con su amigo Anderson, porque intentaba que, a través de ese personaje, se representase lo que es una buena amistad. Pero tuve que dejarlo fuera porque, en tan sólo 1.000 palabras, era un poco difícil incluir más detalles.

¿Contenta con la experiencia?

Sí, con el relato y con mi experiencia en el centro. Estoy muy agradecida a mi profesora Conchi León, que me ha hecho pasar del miedo a esta materia a apasionarme con las matemáticas. He conseguido mucho gracias a ella. Y el claustro en general del instituto es muy cercano y siempre está ahí para animarte y apoyarte.