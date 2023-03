«Lo primero que debemos hacer es enseñar a pensar»

Este investigador y profesor de Física y Química cordobés, de Fátima, ha regresado a su tierra este curso y lo ha hecho, precisamente, para dar clase en el IES Gran Capitán. En este retorno estrena su casillero de premios con un galardón Antonio Domínguez que no hace sino reforzar su labor y su forma de entender la docencia.

Lo primero, enhorabuena.

Gracias. Es un orgullo representar a mi tierra en la entrega de unos galardones de esta índole pero, al mismo tiempo, me da pena que no haya una mayor presencia de centros cordobeses en los lugares donde se reconoce la valía de los proyectos que se generen y que pueden llegar a ser referentes.

¿Alguna forma de cambiar eso?

Se trata de una labor colectiva, de un cambio de conciencia. Profesionalmente, he dejado Málaga, donde estaba muy bien y cómodo, y he vuelto a Córdoba porque, personalmente, me gustaría que apareciese en el circuito de concursos sobre investigación escolar, eso ya supondría que las cosas están cambiando y van a mejor.

¿Y por dónde empezamos?

Porque se empiece a trabajar desde nuestros institutos y colegios en el concepto de Ciencia Ciudadana. Precisamente, el proyecto galardonado ha conseguido decenas de premios por parte de los estudiantes; y es premiado porque ya se ha puesto en marcha en centros escolares andaluces.

Aterricemos un poco en su galardón. ¿Por qué le premian?

He sido galardonado por diseñar la materia Investigación Avanzada, cuyo objetivo es que la ciencia se aprenda haciéndola. En principio, su aplicación es para Bachillerato, pero se puede extrapolar a otros niveles de enseñanza y también a otras áreas que no sean estrictamente las científicas. De hecho, es lo recomendable. En general, el planteamiento es que las ideas de investigación surgen de los propios estudiantes.

Suena bien, pero a la vez también suena a muy ambicioso ¿no?

La motivación es clave para el éxito de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es lo que persigue esta materia, que uno trabaje en aquello que le guste, que le interese y en lo que se va a volcar porque lo está disfrutando. La iniciativa está basada en un principio de libertad en el estudio que, por desgracia, no está demasiado extendido y, por tanto, tampoco los estudiantes están muy acostumbrados. Ahí radica uno de los retos, porque lo primero que debemos hacer es enseñar a pensar al alumnado. Es algo básico y fundamental en nuestra labor como docentes que a veces olvidamos.

Dada su trayectoria, ¿se considera más docente o investigador?

Creo que ambas, porque me apasionan por igual. Me volqué mucho en la investigación, luego descubrí las bondades de la enseñanza y ahora tengo la suerte, a través de esta nueva materia, de poner en práctica ambas en el aula.

¿Va bien su primer curso aquí?

Está siendo intenso y bonito. Me he encontrado un gran grupo en el instituto y estamos trabajando para preparar a los jóvenes durante este curso y que puedan aprovechar la propuesta pedagógica. Quiero hacer de la educación basada en la investigación una metodología educativa valiosa.