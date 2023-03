Casiana Muñoz inaugura mañana el instituto que lleva su nombre

Casiana Muñoz, astrofísica cordobesa, investigadora y divulgadora científica, inaugura oficialmente mañana el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de la capital que lleva su nombre. La subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y varias autoridades respaldan la puesta de largo de este recinto educativo, que desarrolla su primer curso como centro independiente.

La jornada contará con un acto institucional en el que Casiana Muñoz tendrá «protagonismo absoluto», explica la directora del instituto, María José Aguilera. «Tiene vía libre en su intervención. Si quiere hacerla desde la cabeza, genial; si se quiere expresar desde el corazón, fenomenal. Y si lo hace con ambas cosas, pues mejor todavía», añade. Así pues, el mensaje de la científica cordobesa será «sorpresa» para el auditorio. Al tiempo, el IES ubicado en Huerta de Santa Isabel, junto a Miralbaida, también tiene alguna sorpresa para ella. No obstante, no será la primera vez que pase por el centro, pues ya lo hizo -de visita informal- en diciembre y lo reflejó en unas líneas en las que ponía en valor a toda la comunidad educativa: «Plenos de vitalidad y llenos de curiosidad me abordaban con ganas de enterarse de lo que pasa y de quien pasa por allí y un poquito expectantes por recibir la visita de una mujer científica, de Córdoba; una maravillosa curiosidad que estoy convencida de que no será reprimida sino alimentada en el entorno que juntos, profesorado, alumnado y madres (eran mayoría) están creando».

Como respuesta, Aguilera considera que Casiana Muñoz es «el nombre idóneo, pues es una mujer cordobesa, de carrera profesional impresionante, que ha crecido mucho y todo un referente para nuestro alumnado». Desde el IES valoran y agradecen su «absoluta disposición, accesibilidad y entrega a la causa».

El IES Casiana Muñoz también quiere crecer y acabar siendo un referente en Córdoba. «Llevamos medio curso y está siendo muy intenso; hemos conseguido muchos proyectos en poco tiempo, como Espacio de Paz, Comunica, Forma Joven, Robótica…». Según la directora, quieren que sea la tónica general del centro, para ofrecer lo mejor a sus alumnos y lograr su motivación.

El alumnado rinde homenaje a la astrofísica a través de trabajos bajo el concepto Somos universo. Han desarrollado situaciones de aprendizaje en cada materia y en cada grupo -incorporando así la Lomloe- relacionadas con este tema común y que están directamente vinculadas con el ámbito de trabajo de la propia Casiana.

En tecnología, los alumnos han aprendido a construir un reloj de sol, que han fabricado personalmente para sus casas. «Les ha servido para aprender cómo se mueve el sol, cómo calcular la hora e interpretar la orientación del astro». Asimismo, en conjunto, han realizado uno en la entrada del instituto que también será inaugurado mañana. Además, han trabajado constelaciones y su relación con mitos clásicos. «Han dibujado una a escala en el patio, con estrellas», explica. Y otra iniciativa ha sido colocar en el iris del ojo imágenes de las constelaciones. «Es muy gráfico», concluye Aguilera, a la vez que invita a visitar la exposición del centro, en la que se pueden ver productos digitales creados a través de códigos QR.