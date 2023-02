«Procuro transmitir ilusión y alegría por el colegio a diario»

Este maestro de Primaria acumula 13 años en el CEIP Hernán Ruiz de Córdoba y casi una década como director del mismo. Vive su último proceso de escolarización al frente, pues dejará el cargo a final de curso. Repasamos con él la actualidad del colegio y de su cargo.

Acaba su etapa directiva en junio... ¿qué balance hace?

Una etapa fabulosa. La dirección ha sido una experiencia brutal. Me ha formado y ayudado mucho en mi quehacer diario. Me alegro de haber tomado esa decisión. Fue acertado dar el paso adelante en su momento y es igual de acertado, creo, dejarlo ahora.

¿Recomienda la experiencia?

Sin duda. Se aprende y se ve el colegio desde otro punto de vista. La dirección es un lugar por el que, antes o después, todo docente debería pasar. Formar parte de los equipos directivos te aporta una visión general de centro que enriquece. A partir de ahí, uno entiende mejor cómo funciona, las decisiones y somos más empáticos.

Y, a partir de septiembre, ¿qué?

Pues nueva etapa. Mi título es de maestro y eso es lo que deseo hacer ahora, porque me gusta, me llena y, por suerte, tengo muchos años por delante de docencia.

¿Lo más difícil como director?

La burocracia, es muchísima y entorpece la labor de dirección. Yo me planteo la dirección como un cargo de cercanía, y me cuesta llevarla a cabo por la cantidad de papeleo. Los temas de infraestructuras también han costado. Demasiado desgaste. Hemos ido de la mano de la AMPA, reivindicando que debemos tener un espacio público acorde al siglo XXI. Es una pena que, dependiendo del Ayuntamiento, los colegios sean los edificios públicos más abandonados.

¿La situación es mala, pues?

Si vamos a un centro cívico o a uno de salud, las infraestructuras son muy diferentes. Aquí, el mantenimiento es clave y tenemos que estar muy encima para garantizar lo básico: seguridad y confort, las mínimas condiciones para la enseñanza. Los colegios tienen muchos años y necesitan que la administración apueste de verdad por ellos, los mejore y no los olvide.

¿No se cuida la escuela pública?

No como se debiera. Yo soy director de un colegio público y, como tal, estoy concienciado y comprometido en la lucha diaria por mejorar la escuela pública. Hay que defenderla porque es muy valiosa. Y así lo entienden también nuestras familias. Mejorarla es esencial, repercute en el beneficio del alumnado. Que los menores estén cómodos y confortables debe ser premisa fundamental para las administraciones y quienes conformamos la comunidad educativa.

¿Qué va a echar de menos?

El contacto con tanto alumnado. Me gusta estar en la entrada del colegio por la mañana y que, al abrir las puertas, vean al director. Echaré de menos esa mirada, ese comentario, esa sonrisa, ese saludo... Procuro transmitir ilusión y alegría por el colegio a diario. Que encuentren en mí a alguien que les apoya y acompaña. Hay en torno a 420 estudiantes en el centro; pues al menos me sabré el nombre de 400. Intento tener ese detalle de la cercanía, saber qué les preocupa o ayudarles a estar bien aquí.

¿En qué ha cambiado en todos estos años el CEIP Hernán Ruiz?

Hemos evolucionado y mejorado mucho a nivel de centro. Al exterior se le ha dado una vida tremenda con un patio remodelado, imágenes, vallas y paredes pintadas, juegos, zonas verdes, espacios más cómodos, divertidos, luminosos, etc. En el interior, al fin tras mucho tiempo, mejor climatización, cerramientos, añadimos un ascensor, un gimnasio, clases nuevas, un aula específica... El resumen es que las personas, cuando entran, están a gusto. Y, aunque tenemos mucho que hacer todavía, todo esto es fruto de la gran labor de ampa y familias.

¿Consejo para el nuevo equipo?

Tranquilidad y que yo voy a estar a su lado si me necesitan; seré mano tendida y ayuda. Yo lo viví con Andrés Fuentes, mi predecesor, que me ayudó mucho. Me encontré con una transición cómoda; estuvo conmigo los primeros meses, incluso años. No seré un elemento de discordancia, sino alguien que sume y apoye desde primera hora.

¿Algún mensaje al resto de la comunidad educativa del centro?

Un enorme gracias. He estado muy cómodo con las familias y el alumnado; siempre he notado respeto, se han logrado unificar puntos, tender puentes, etc. Tratar los temas, debatir y consensuar desde el respeto y el buen trato ha sido clave. Valoro a toda la comunidad educativa, pues el claustro y el resto del personal del centro es excepcional. También le doy las gracias, especialmente a mis compañeros de equipo directivo, Daniel y Rocío. Somos un grupo compacto y que trabaja muy bien junto.

¿Le queda algo por hacer a Rafael Castro en este centro?

Seguir empujando por el cole. En los meses que me quedan como director, seguir cubriendo objetivos en proceso, muy bonitos y que deben sumar para dar más y mejores oportunidades y experiencias al alumnado. Espero no bajar el nivel de interés e ilusión. Dicen que el sprint final es muy importante. Pues vamos a por él.