«Debemos ser el nexo entre AMPA y organismos públicos»

Repasamos la actualidad educativa, especialmente de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de Córdoba, con el organismo de mayor representación entre ellas y a través de su máxima responsable.

Es el primer año completo que vuelve la normalidad a los centros escolares ¿Qué tal va el curso?

En cuanto al covid, bien. Vamos regresando a la antigua normalidad, aunque hay cosas que han cambiado: ahora, con un catarro, vemos niños con mascarilla rápidamente por precaución.

¿Cuál es el estado de salud de las ampas en nuestros colegios?

El estado de salud de las ampas cayó en picado con la pandemia pero vamos resurgiendo. Notamos un aumento progresivo en colaboración y participación, se van retomando convivencias, excursiones, talleres, jornadas, etc.

¿Y el de la propia FAPA Ágora?

En la Federación nos vamos recuperando igual. Hay que insistir en que nos ha tocado vivir una pandemia que ha traído una baja participación a nuestro nivel también y debemos reanimar todo.

¿Qué cantidad de ampas hay asociadas de toda la provincia?

En total contamos con 310 ampas cordobesas asociadas, que supone un volumen importante.

¿Cuáles considera las principales potencialidades de FAPA?

Nuestra principal potencialidad está en la esencia de nuestra representación: debemos ser el nexo entre cada AMPA y los organismos públicos. Tras la baja participación, el contacto es mínimo aunque sentimos que hay una mejoría. En cuanto a contacto telefónico, nuestra secretaria técnica se encarga de ayudar en las gestiones a las ampas que lo solicitan.

¿Y las principales debilidades?

Nuestra principal debilidad ahora mismo es la escasa participación activa en toda la provincia, pero sobre todo en la capital.

¿Qué objetivos tiene la federación a corto o medio plazo?

Participación, participación y más participación. Tenemos que combatir esa debilidad y lograr una mejoría en algo tan esencial.

¿Qué balance hace de su tiempo como presidenta de FAPA?

Con pros y contras. Me ha costado y me sigue costando conciliar la vida laboral y familiar, y a mis compañeros también. A la vez, ha sido un aprendizaje, pues tomas contacto real con todas las tareas de una federación. Nos costó algo empezar, pues lo hicimos desde cero. Nos ceñimos a la programación y al plan de actividades, sacando el curso lo mejor posible. Recientemente, destaco el haber logrado celebrar el XVIII Congreso Codapa 22. Mejorando el Bienestar Emocional. Participaron grandes profesionales como Sara Desirée Ruíz, Pablo Coca, Eva Solaz, Antonio Sánchez, Ana González, Marian Aguilar o Rafa Luque. Además, sacamos adelante consejos escolares, formaciones... Y nos hemos desplazado a Alcolea, la comarca del Alto Guadalquivir... y ahora queremos tener encuentros con todas las zonas de Córdoba.

¿Qué funciones cree que debe desempeñar una AMPA del s. XXI?

Debe estar actualizada y modernizada en cuanto a las TIC, que es nuestro principal escaparate. Nosotros tenemos grupos de mensajería instantánea para informar, blog, redes sociales... así logramos un contacto directo 24 horas. Es otra forma de darnos visibilidad.

¿Y considera que en la provincia de Córdoba se cumple esto?

Espero que sí, lo iremos viendo.

¿Hay riesgo de que las ampas queden como especie de comisión de festejos en sus centros y pierdan el carácter reivindicativo?

No las veo sólo como festejos, pero la misión de FAPA Ágora es que sea ésa su mayor preocupación, porque procuremos antes que no les falte un aire, un auxiliar de conversación... todo lo necesario para el bienestar en el centro. Así de be ser y, para ello, ahí están las ampas y aquí estamos la FAPA.

¿Qué mensaje les lanzaría a madres y padres de ampas?

A las familias comprometidas, que sigan así, parece que no hacen nada pero, por poco que parezca, grano a grano se hace la montaña y lo mejor son los valores que vamos inculcando a nuestros hijos: participación, colaboración, compañerismo, compromiso, responsabilidad, esto es clave.

¿Está FAPA Ágora satisfecha con el trato de las administraciones?

Aún no conocemos al nuevo Delegado de Educación y lo estamos deseando. En principio, cuando lo hemos necesitado, bien. Lo que sí nos gustaría es que la comunicación fuese más fluida y directa.

¿Algún mensaje para finalizar?

Que ampas y Federación somos organismos necesarios y que, sin el trabajo de padres y madres voluntarios, esto no sería lo mismo.