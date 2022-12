«Desde que empecé a cantar se me ha alegrado la vida»

Este adolescente con doble nacionalidad sueca y española rebosa alegría y satisfacción cuando habla sobre el canto. Estudiante de 1º de la ESO en el IES Luis de Góngora, su pasión es, sin duda, artística. Ha actuado en misas de las catedrales de Córdoba y Granada y en obras en el Gran Teatro como ‘Carmina Burana’ o la zarzuela ‘El Patio de los Naranjos’. Ahora, ha debutado en Madrid con el musical ‘Los Chicos del Coro’.

¿Qué tal la experiencia?

Está siendo una de las experiencias más chulas e importantes de mi vida y me lo estoy pasando genial. Los Chicos del Coro es lo que más me ha marcado, me gusta mucho, tengo muchos amigos, niños que también actúan y nos divertimos juntos un montón.

¿Y cómo llegas a formar parte del elenco de este musical?

Yo estaba en mi casa en Córdoba y vi en el telediario que era el último día para apuntarse al casting. Me apunté, viajé a Madrid y me cogieron. Desde marzo ensayamos. Ahora tengo bastantes funciones, una o dos por semana, hasta febrero por lo menos; pero yo creo que, con el éxito que está teniendo, estará más tiempo en cartel.

¿Me puedes hablar de cómo viviste el día del estreno?

El teatro La Latina estaba lleno, había 1.000 personas. Al principio estaba un poco nervioso pero luego se me pasó y disfruté del estreno, fue una experiencia superchula. Poder compartir escenario con actores como Natalia Millán o Jesús Castejón es un privilegio.

¿De dónde le viene a Lukas la afición por el canto?

Me metí, con 9 años, en la Escolanía de Cajasur y, la verdad, es que desde que empecé me enganchó, gracias al grupo y a mi profesora, Auxi Belmonte, con quien he aprendido y disfrutado mucho. Además, me ha dado la oportunidad de cantar en obras como ‘La Flauta Mágica’ y otros grandes espectáculos de Córdoba.

Parece que te gustaría dedicarte a ello profesionalmente ¿no?

Me encanta todo lo que tiene que ver con cantar. Me siento muy alegre y, sí, me planteo dedicarme profesionalmente a ello. Me gustaría actuar en más musicales y en otra clase de espectáculos y ser cantante de ópera de mayor.

¿Y cómo combinas el musical con tus estudios ordinarios?

Lo compagino bien. Desde que estoy en ‘Los Chicos del Coro’ saco mejores notas. Estudio entre semana y los fines de semana los dedico a las funciones. Al inicio era más complejo y me costaba más estudiar. Desde que empecé a cantar se me alegró la vida y empecé a sacar mejores notas y todo me va mucho mejor en el colegio.

Entonces, vas bien en tus estudios en el instituto.

Lo que menos me gusta son las Matemáticas, que siempre se me han dado mal. Lengua, Geografía, Historia, leer... todo lo que sea de Letras me llama más.

¿Qué te dicen tus compañeros?

Están muy contentos. Muchos compañeros me han pedido entradas, las han conseguido y han podido venir a verme y ver la obra.

¿Y que nos dirías tú al resto?

Que la gente venga al musical; se pasa genial, es para adultos y para niños y lo vais a disfrutar mucho.