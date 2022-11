En estos tiempos hay una gran tendencia a maximizar las palabras y, con ellas, construir la filosofía que mejor va con nuestras creencias, opiniones, resentimientos, etc. Y así las palabras disciplina, castigo, autoridad... se escuchan en tonos altisonantes en los medios de comunicación, como si en ellas estuviera la panacea, pócima milagrosa para acabar con los supuestos males que aquejan a niños y jóvenes. Sí es cierto que se precisan con urgencia remedios que restablezcan la convivencia civilizada entre docentes y alumnos; padres e hijos, etc. Para mí, las soluciones sólo pueden ser eficaces si cuentan con un principio básico: predicar con el ejemplo. El camino es largo por medio de las teorías, rápido y eficaz por el ejemplo (Séneca). Y es cierto que los ojos de los alumnos miran a su profesor, pero más cierto es que no se apartan de lo que, por excelencia, le pertenece: la familia. En el seno del hogar, en esa convivencia con los padres que, como corriente de transferencias comienza el mismo día del nacimiento de un niño, es dónde se forja al individuo. Pero los padres de hoy, en general, inmersos en atributos posmodernistas, no viven valores esenciales, luego no los pueden, pues, transmitir y ni tan siquiera la mayoría de ellos tienen el alma templada para afrontar, desde la paciencia, fe, justicia, tolerancia... las complejas cotidianidades de tan agitados y turbulentos tiempos. Es por ello que urge una reflexión que nos ponga de relieve cuándo y cómo educamos a nuestros hijos. ¿Acaso no deberíamos, aún renunciando a ciertos beneficios económicos, dedicarles más tiempo y atención? Llevarlos al cine, al jardín, pasear con ellos, compartir juegos, apagar de vez en cuando la televisión y convivir en relajada calma, porque esas criaturas son nuestra más importante obra, y templar su alma, nuestra mayor responsabilidad, «la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos, es pasar tiempo de familia».