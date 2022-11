Guillermo Salinas: «Con el flamenco, los alumnos aprenden a saber escuchar»

Este profesor Superior de Guitarra Flamenca y Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla es un enamorado de este arte, que divulga dentro y fuera del aula. Acumula conciertos y conferencias en Córdoba, Sevilla, Madrid, Barcelona, Lisboa, Estambul, París, Boston... Y, además, investiga.

¿El flamenco es su vida?

No es lo único en mi vida pero sí es algo muy importante en ella. Y, además, tengo la suerte de poder dedicarme a ello profesionalmente en todo momento, con mis actuaciones y con la docencia.

Vaya la que han montado en su colegio, el CEIP Algafequi ¿no?

Intentamos que descubran y les guste el flamenco pero, en este caso, lo que hemos montado ha sido un acto fuera del cole, en concreto en el Centro Cívico La Fuensanta.

¿En qué ha consistido?

En exponer el trabajo de clase de flamenco. Y han participado desde 3 años hasta 11. Los de Infantil han interpretado ‘Tanguillos del Pescao’, de Cádiz, bailados con arte y gracia. Después, en Primaria, los de 1º han optado por las raíces populares de ‘La Tarara’. Los de 2º, ‘Ay primo, vente pá cá’, dedicados al barrio de Santa Marina en particular y a la belleza de Córdoba en general. Los de 3º, ‘Fandango de Algafequi, de letra compuetsa por mí. Los de 4º, las colombianas ‘El cariño de mi tierra’. Los de 5º la clásica y famosa rumba ‘Verde que te quiero verde’ y los de 6º los conocidos tangos ‘Como el agua’.

¿Su balance es positivo?

Hemos cogido el curso con muchas ganas. Con tantas que nos hemos lanzado a esta múltiple actuación, ya que todo el alumnado que ha participado lo ha hecho en vivo. Voces y guitarra en directo. Eventos como el celebrado este viernes crean afición al flamenco. Ha estado a tope de aforo. Unas 200 personas que han vibrado y disfrutado con las actuaciones.

Satisfecho con ello, pues.

Sin duda. Mi objetivo en las clases es crear afición al flamenco, que se acerquen a él. Si no se lo das y no se lo ofreces, no saben lo que tenemos. Y es algo nuestro, se trata de un arte universal que ha surgido en nuestra tierra, en Andalucía y que exportamos al resto del mundo. Nuestros niños y jóvenes deben y merecen conocerlo.

¿Qué les aporta a ellos?

Les aporta muchas cosas. El sentido musical, el sentido rítmico y, sobre todo, algo que he recordado en la actuación conjunta del otro día: la escucha. Con el flamenco, los alumnos aprenden a saber escuchar y eso, tanto en la música como en otros aspectos de la vida, es muy importante. Poco a poco, lo vamos consiguiendo.

¿Puede mejorar la presencia del flamenco en el ámbito escolar?

Hacen falta webs educativas especializadas que hagan más sencillo y accesible el flamenco, para alumnos y para docentes, que lo descubran y transmitan. Y me gustaría dar un curso de formación a través del CEP de Córdoba pero, este curso, no ha sido posible.

Creo que su aportación flamenca traspasa los límites del aula ¿no?

La BSO del cole son unos tangos míos. Es la sirena que va marcando el tiempo del recreo, entrada a clase, etc... Ese detalle les cambia el estado de ánimo y los predispone para aprender y para hacer cosas. Y eso ya es oro para mí.