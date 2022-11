Orientar para combatir el acoso escolar

“Había gente en mi colegio que me insultaba y me llamaban sordomuda”. “Nadie me habla ni me escucha, siempre estoy sola. Me ignoran”. Me graban signando para burlarse de mí y me amenazan con publicarlo. Nunca me siento a salvo”.

Estos tres testimonios componen el grueso del spot ‘¡Stop Bullying!’ elaborado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) de la campaña para la prevención del acoso escolar en la juventud sorda que acaban de lanzar y en el que también interviene el actor Antonio Resines, que expresa el mensaje principal -stop bullying- en Lengua de Signos Española (LSE). Gracias a esta combinación de testimonios basados en hechos reales y de participación y compromiso de un personaje famoso están logrando un incremento de la visibilidad y el impacto de la campaña, que se puede visualizar en portada de la web y en las noticias de la CNSE. El spot que presentan, aseguran, es fiel reflejo de la realidad y, de hecho, lo grabaron en el centro educativo Ponce de León (Madrid) para que fuera más cercano, ya que las actitudes que en él se describen, frecuentemente, ocurren en el centro escolar. “Los testimonios son reales, aportados por víctimas sordas de acoso. Rubén, Elena y Belén, los tres jóvenes sordos del spot, son actores que nos han ayudado a recrear estas situaciones”, nos explican. Barreras silenciosas La juventud sorda afirma encontrar barreras para hacer frente al bullying. El desconocimiento sobre lo que es la sordera y la falta de accesibilidad les hacen ser un colectivo más vulnerable frente a este tipo de violencia en las aulas. Así lo ha constatado Lucía Espejo, estudiante sorda de Córdoba y experta en bullying de la CNSE, que ha investigado en profundidad sobre este asunto y que, fruto de ello, ha elaborado una guía para la prevención del acoso escolar en la juventud sorda que forma parte de esta misma campaña. “Cualquier alumna o alumno sordo, por el mero hecho de serlo, es especialmente vulnerable a sufrir acoso escolar. Además, su déficit de acceso a los protocolos e instrumentos de intervención disponibles en este ámbito supone un impedimento a la hora de educar en el respeto al otro y de prevenir estos comportamientos. Por otro lado, conviene recordar que la discapacidad auditiva es considerada como una discapacidad invisible, lo que nos lleva a afirmar la falta de inclusión en los centros escolares es un factor de riesgo ante el acoso escolar”, explica Lucía. La guía informativa es un recurso dirigido a jóvenes, familias y docentes que explica qué es la violencia escolar, y plantea estrategias y recomendaciones para hacerle frente y evitar se cronifique en el tiempo. “El desconocimiento acerca de lo que es la sordera constituye una de las principales causas de acoso escolar”, ha comentado Espejo. “Por el contrario, promover su aceptación y normalización en cualquier entorno de socialización de estos menores favorece el respeto y la convivencia y contribuye a fortalecer su autoestima y a acabar con sus miedos”. Por tanto, esta doble iniciativa (spot y guía) de la CNSE, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, se lleva a cabo para concienciar a las víctimas de acoso escolar de la importancia de no silenciar estas agresiones, y para derribar las barreras silenciosas del acoso escolar y dotar a las personas sordas de herramientas útiles y necesarias para combatirlo. Reivindicaciones Una cuestión recurrente en el caso del alumnado sordo, motivada por las barreras de comunicación en su entorno, es ese silencio de las víctimas. Y, según manifiesta el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, esto justifica la incorporación de la plataforma de videointerpretación ‘SVIsual’ en cualquier servicio telefónico de atención a las víctimas de bullying: “Como cualquier otra persona, las niñas, niños y adolescentes sordos tienen derecho a ser escuchados, comprendidos y ayudados”. Suárez también reivindica el derecho de estos escolares a contar con especialistas sordos en LSE que contribuyan a construir la imagen positiva de sí mismos y a disfrutar de entornos compartidos y respetuosos en los que se garantice el contacto con otros iguales sordos. “Hacerles partícipes de una escuela inclusiva y saludable es la mejor manera de fomentar su independencia y evitar su aislamiento”. En esta línea, en Córdoba se ha estrenado este curso la asignatura de Lengua de Signos en el CEIP Colón de la capital; que está siendo calificado de “gran paso” para normalizar la sordera en la infancia. Esta medida, junto a talleres y charlas de sensibilización, es clave para avanzar en este proceso. Los recursos de la nueva campaña contra el acoso escolar para personas sordas se están enviando a centros educativos y están a disposición de cualquier persona en la propia web de la CNSE.