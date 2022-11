Manuela Gómez: «Hemos de resolver conflictos con palabras y tranquilidad»

Esta maestra de Música y Primaria de Mancha Real (Jaén) es una profesional en metodologías activas... y las practica, porque activa es un rato: tiene estudios de Piano y Psicopedagogía; formación en Robótica, TIC, Innovación Educativa, y ahora es formadora de Lomloe y situaciones de aprendizaje. Por si fuera poco, elaboró el vídeo ‘La palabra... el arma más poderosa’ del CEIP San Francisco Solano (Montoro), premiado en el concurso El Audiovisual en la Escuela.

La primera pregunta es más que obligada: ¿no se cansa?

No. Tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta del mundo y mi vocación y mi curiosidad me llevan a embarcarme en un montón de cosas de mi trabajo.

Y contagió a sus compañeros del CEIP de Montoro ¿no?

No hizo falta. En el San Francisco Solano he estado solo un curso pero era un sitio fantástico para dar rienda suelta a la creatividad. El equipo directivo te permite trabajar las locuras que te vienen a la cabeza y hay grandes compañeros que trabajan el tema audiovisual.

¿Ha sido un trabajo coral?

Yo realicé la propuesta y colaboró mi compi Sara Muñoz. Nuestras clases, 1º y 2º de Primaria, han participado al completo en la iniciativa. Unos 30 alumnos con los que hicimos un vídeo de casi 10 minutos, aunque luego tuvimos que resumirlo hasta los 5 minutos para presentarlo al certamen.

¿Cómo surgió el proyecto?

El proyecto fue brutal. A los niños les preocupaba la posible guerra de Rusia y Ucrania, y había que hacer algo con su inquietud. Recogimos su preocupación y sus ideas para arreglarlo. Y, como en el cole trabajamos la resolución de conflictos a través de la rutina del vídeo, el enfoque final fue fácil: «Tienen que hablar», concluyeron.

¿Y sería posible solucionarlo así?

Seguramente. Si hay problemas en clase, se hablan; primero una persona expone sus argumentos y la otra escucha; y después al contrario. Pero, para ello, previamente hay que calmarse, evitar hablar nerviosos y decir cosas que no ayudan. Después, una vez que se han escuchado, hay que proponer soluciones por ambas partes y se elige la que guste a las dos personas. Ésta es la dinámica de clase y es la clave: hemos de resolver conflictos con palabras y tranquilidad.

Pero en el vídeo no aparecen ni Putin ni Zelenski.

No. Contextualizarlo en el ámbito de Rusia y Ucrania era difícil, así que optamos por abordar el asunto de forma genérica sobre cómo resolver conflictos, lo que es aplicable a una situación geopolítica y también a problemas más cotidianos de nuestro entorno.

¿Cómo sienta ganar el premio?

Sienta bien pero la intención no era hacer un vídeo para presentarnos al concurso sino que el objetivo del mismo era que fuese educativo y les aportase a los escolares.

¿Y qué les ha aportado?

Les aporta en autoestima, expresión oral, en ver que lo que trabajamos en el aula sirve para hacer ver a los mayores que todo se puede solucionar sin necesidad de pelearse ni de usar la violencia. Mucha gente, cuando ve el vídeo, piensa que los niños están en cursos superiores y, ojo, era su primera experiencia frente a la cámara.