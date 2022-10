Las movilidades Erasmus recuperan el tono al cien por cien

Los centros educativos que participan en proyectos Erasmus + han retomado en este curso 2022-2023 la actividad de estos programas europeos en el mismo tono que lo hacían antes de la pandemia. Durante los meses de restricciones las movilidades, actividad que más interés suscita entre el alumnado, quedaron suspendidas o bien, en el mejor de los casos, reducidas al ámbito digital con encuentro a través de las pantallas. Pero ese aliciente tan enriquecedor ha vuelto con más fuerza que nunca como demuestra un inicio de curso marcado por los viajes.

Ejemplo de ello es el IES Blas Infante, que el curso pasado movilizó a 113 alumnos y a 17 profesores entre febrero y septiembre. Para este esperan un mayor número de movilidad y, por ello, de alumnado, unos 151. Así lo explica Inmaculada Gañán, coordinadora Erasmus del centro. Para noviembre tienen programado un ‘K122’ en el que dos alumnas realizarán una movilidad de larga duración (un mes) a un centro sueco de Eskilstuna. «Ellas ya están en contacto con sus compañeras de intercambio y deseando incorporarse a la vida del centro en sus clases de ciencias del Bachillerato Internacional. Al volver el 20 de diciembre, podrán vivir el ambiente prenavideño y la celebración de Santa Lucía» apunta Gañán.

Las compañeras suecas visitarán el instituto cordobés entre marzo y abril de 2023. Para entender el nivel de actividad de este tipo que tienen a la vista, la coordinadora detalla las previsiones: para 1º de ESO, hasta 30 movilidades a Malmö; 2º de ESO, 30 movilidades a Garonne (Francia); 3º de ESO, 30 movilidades a la localidad alemana de Clenze; 40 movilidades compartidas entre 4º de ESO y 1º de Bachillerato a la ciudad francesa de Brest; y, por último, para 1º de Bachillerato, 15 movilidades alas latitudes nórdicas de Suecia.

El IES Medina Azahara, único centro público de la provincia de Córdoba que imparte Bachillerato Internacional, ha podido, tras varios meses de trabajo on line, culminar el intercambio entre su alumnado de Bachillerato Internacional y el de la Malmö Borgarskola, de la ciudad sueca del mismo nombre. «El objetivo era crear una relación estable durante el período de acreditación erasmus que habíamos conseguido ambos centros. Tanto la Malmö Borgarskola como el nuestro hemos sido de los centros pioneros en nuestros países al conseguir una acreditación Erasmus de 2021 a 2027, lo que nos garantiza financiación europea para la realización de actividades internacionales durante esos 7 cursos escolares», explica Francisco Luque, coordinador Erasmus del centro.

Los alumnos cordobeses han podido conocer uno de los centros de mejores resultados académicos en el bachillerato internacional del norte de Europa, asistiendo a algunas clases, realizando actividades de reconocimiento de las zonas silvestres de aquél entorno, sus islas, usando transportes sostenibles y compartiendo la cultura nórdica de aquellas tierras. También los alumnos suecos visitaron a finales de septiembre el IES Medina Azahara «dentro de un programa en el que no ha faltado el contacto con toda a riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y de entretenimiento de nuestra ciudad y comunidad» subraya Luque.

Aprendizaje por observación

En el entorno Erasmus esta práctica es conocida por su traducción literal al inglés, Job Shadowing. Se trata de una observación directa de las clases que imparten otros docentes para ver en primera persona cómo es allí la educación, qué técnicas se emplean o cómo aprenden los alumnos. También los temas que tratan y actividades que realizan los estudiantes. Con todo ello, se consigue ver más allá de nuestras fronteras, aprender nuevos valores y sacar conclusiones sobre qué cambiar o mejorar en sus propias clases. En nuestra provincia los centros se van acercando cada vez más a este tipo concreto de movilidad. Tal es el caso del IES Sácilis, de Pedro Abad, que ha estrenado las movilidades de su Acreditación Erasmus+ realizando un Job Shadowing en Finlandia. El objetivo del mismo, tal y como expone el director del centro, José Carlos López, no es otro que «conocer las bondades del sistema educativo finlandés y tratar de importar al modelo educativo del IES Sácilis aquellos aspectos más interesantes y adaptables». En total ha sido una semana de trabajo en el Karakallio Koulu de Espoo junto a profesorado italiano del Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. C. Vanini en la que, además de la observación, el equipo de profesorado allí desplazado, pudo compartir y mostrar sus conocimientos implementando un grupo interactivo de inglés y una tertulia dialógica artística sobre el Guernica de Picasso. Actividad fructífera, llena de experiencias, que sirve de pistoletazo de salida a otras actuaciones previstas para este curso, como Job Shadowing en Italia y Finlandia y movilidades de 20 días para alumnado en Francia e Italia.

En el IES Blas Infante el profesor del departamento de Matemáticas Álvaro Molina, que imparte su materia en inglés, es embajador de Scientix (la comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa). Ha pasado una semana en el centro escolar alemán que coordina el proyecto ‘KA229’ sobre el uso más inteligente de las nuevas tecnologías. Allí tuvo la oportunidad de conocer nuevos métodos de enseñanza de las matemáticas y la informática, trabajar con el alumnado alemán desarrollando actividades del proyecto, mejorar su inglés interactuando con profesorado y alumnado además de conocer la cultura alemana y difundir la española. También dos docentes de este mismo centro, María Dolores Jiménez, coordinadora de la sección plurilingüe francés y profesora de Bachibac, y Ana María Ortega, profesora de historia que imparte su materia en francés dentro del proyecto plurilingüe de centro, viajaron hasta Bres, en la Bretaña francesa, para observar e interactuar en la clases de la sección europea del centro, así como otras clases de lenguas extranjeras, historia o filosofía para aprender nuevos métodos de enseñanza y organización escolar. Cerrando el capítulo del IES Blas Infante, para el mes de noviembre el profesor de filosofía José Vicente Angulo, que imparte sus clases en la sección plurilingüe en inglés, viajará al centro sueco S:t Eskils Gymnasium en Eskilstuna, para asistir a las clases del Bachillerato Internacional de Filosofía y otras de su interés, además de conocer la vida del centro.

La pasada semana, el IES Ángel de Saavedra recibía la visita de cuatro miembros del claustro del colegio sueco Vittra Lidingö, en la isla del mismo nombre. Este centro ha alcanzado reconocimientos por su metodologías innovadoras así como por sus programas de ecoescuela y cuidado medioambiental, objetivos que el centro cordobés tiene fijados en su Erasmus ‘KA121’. Tal y como explica la coordinadora de Erasmus del centro, Pilar Torres, viene siendo habitual «que el alumnado y profesorado participante en proyectos que visita nuestro centro es invitado a realizar una entrevista final en nuestra emisora de radio Erasmus y, a tenor de lo que nos han contado en ella, se marchan satisfechos con el programa de la visita y las prácticas que han observado».

Formación para asesores

En este curso, el Centro de Formación del Profesorado de Córdoba ha puesto en marcha el proyecto Erasmus+ ‘KA122’ Construyendo nuestroCEuroPe, vinculado al aprendizaje sobre el diseño de un proyecto de calidad, especialmente centrado en el programa Erasmus+ 2021-2027. A través de este han realizado una estancia de una semana en Bolonia (Italia) en la que «hemos establecido contacto con otros formadores y profesores de distintas nacionalidades europeas interesados en el desarrollo del programa Erasmus+, eTwinning y difusión europea de la educación, de cara a compartir muestras y ejemplos de buenas prácticas sobre innovación, modernización e internacionalización del proceso educativo, formador y de enseñanza-aprendizaje», señala Francisco R. Merino, asesor de Primaria y uno de los asistentes a la formación junto con José Moraga, asesor del ámbito Cívico-Social y Maite Baena, asesora del ámbito lingüístico. Una segunda parte del desarrollo del proyecto ha sido la difusión y transferencia, en el Equipo Técnico de Formación del CEP de Córdoba, de lo aprendido en el curso en Bolonia titulado European Project Management and Design for Teachers, Headmaster and Educators. compartiendo los aspectos más relevantes que pueden contribuir a la mejora de labor asesora de todo el equipo.