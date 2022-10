«Llego al cargo con el objetivo de conocer e intervenir para mejorar»

Lleva pocos días en este nuevo desempeño, pero dígame qué ha sido lo primero que ha hecho ya como nuevo delegado, cómo ha sido esa primera toma de contacto.

En primer lugar, y como exige un puesto de tanta responsabilidad, he mantenido diversas reuniones con mis jefes de servicio, que han ido desgranándome la información de cada uno de los departamentos de la delegación. A partir de ahí, y siempre desde la máxima coherencia, estamos analizando las distintas situaciones, proponiendo soluciones en un periodo de año de intensa actividad en el plano educativo. Llegué al cargo a comienzos de septiembre, mes en el que arrancan las distintas enseñanzas, y la actividad ha sido frenética. Igualmente, estoy realizando las primeras visitas a centros, tanto de la capital como de la provincia, reuniéndome con los distintos sectores implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje, como equipos directivos, profesorado o representantes de Ampas. Ellos son los verdaderos protagonistas de todo. Además, se están estrechando lazos con las diferentes administraciones públicas, sindicatos, asociaciones, colectivos... Por suerte, conozco bien el sistema educativo gracias al ejercicio como profesor durante muchos años y también como inspector en esta misma delegación territorial.

¿Se ha reunido ya con la FAPA y los sindicatos?

Con la FAPA aún no. Es cierto que no nos ha llegado ninguna petición, pero, como he comentado anteriormente, mi intención es conocer las demandas de todos los sectores educativos. En relación a los sindicatos, he mantenido ya conversaciones con muchos de ellos.

¿Con qué propósitos y objetivos llega el nuevo delegado?

Se antoja necesario dar continuidad y afianzar la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en la provincia, donde hemos aumentado el número de docentes en 429 pese al contexto de descenso del número de alumnos por la bajada de la natalidad. Igualmente, debemos seguir apostando por esa revolución de la FP, de la mano de los agentes sociales.

¿Cómo ve y cómo espera que sea este curso con la nueva ley educativa ya en marcha?

Las instrucciones para el curso 22/23 son una herramienta útil de transición hasta que se apruebe la normativa andaluza. El problema parte del retraso del Gobierno central en la publicación de los reales decretos. Su contenido sólo aplica a los cursos impares. Esto es, 1º, 3º, y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. En las instrucciones se pueden ya entrever algunas de las líneas generales que tendrá el currículo andaluz, como 105 horas más de lenguas, casi 70 más de Matemáticas y 50 de Artes entre toda la enseñanza obligatoria. En resumen, más STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y un mayor foco en reforzar las competencias básicas de los alumnos. Los contenidos curriculares que se impartían en Andalucía no se van a perder. Pueden estar tranquilos de que se han integrado. Y reafirmando nuestro convencimiento en la necesidad de fomentar la cultura del esfuerzo y tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, promocionar y titular, porque no hay objetivo, éxito, ni sueños que se consigan sino es a través del esfuerzo.

Usted, entre otras cosas, ha escrito cuentos infantiles y es un gran defensor del fomento de la lecto-escritura en el proceso de aprendizaje. ¿Viene con alguna propuesta al respecto?

Incentivar la lectura y el uso de la biblioteca escolar es un recurso imprescindible. Necesitamos promover la máxima coordinación con el responsable provincial de la Delegación Territorial y que los centros soliciten participar en el proyecto único en Andalucía que desarrollamos: ‘Escritores docentes’, en colaboración con nuestro Centro del Profesorado. Una persona que lee es una persona capaz de proyectar su futuro, anticipar significados, resolver situaciones conflictivas de forma constructiva.

¿Cuáles serán sus próximos movimientos en su nueva faceta en la delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional?

Soy un servidor público con el objetivo claro de conocer e intervenir para mejorar. Esto implica estudio de datos, confrontarlos con visitas a pie de municipio, colegio o IES y mucho diálogo con los sectores. Hemos de garantizar las mejores condiciones para el alumnado en todas las localidades. Las líneas estratégicas de la Consejería priorizan la atención a la diversidad, la internacionalización de nuestro alumnado (no sólo plurilingüismo), el fomento y desarrollo de la FP dual y máxima atención al entorno rural y a sus necesidades. Este Gobierno fomenta que estos centros estén más cerca, más conectados y me atrevería a decir que más mimados por esta Administración. H