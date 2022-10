Hablar desde el silencio

Ahora es novedad, pero con el tiempo la asignatura de Lengua de Signos acabará asentada en el calendario de clase de muchos centros. Ojalá sea así porque allí donde se cambian palabras por gestos es donde se trabaja por una inclusión real -más allá del lenguaje verbal-. En el CEIP Colón lo saben bien y, a decir verdad, no salen de su asombro. Son el primer centro de la provincia de Córdoba en incluir la Lengua de Signos como una asignatura más, eso sí, han empezado por los cursos de 3º y 4º de Primaria pero con la esperanza de ir llegando al resto de niveles. Y para ellos, acostumbrados a tener alumnado sordo, no entienden que la implantación de esta nueva e inclusiva asignatura levante tanto revuelo.

Pero lo que hoy es novedoso tiene un largo recorrido. En el año 2007 comenzaron a trabajar en este proyecto para que el alumnado sordo que se escolarizaba tuviera facilidades para su aprendizaje. «En estos casos siempre hemos estado dos maestras en clase, una utilizando el lenguaje oral y la otra el de signos», explica María del Mar Molina, coordinadora del equipo de orientación de Lengua de Signos compuesto por seis maestras, quien ve el logro con total naturalidad, «esto es un pasito más». La importancia de que entre ellos supieran comunicarse llevó al centro a proponer a la delegación de Educación una asignatura de Lengua de Signos. «Trabajamos con un proyecto bilingüe, en el que los niños estudian lengua de signos y lengua oral», asegura la docente, que nos explica que para ella ese modo de comunicación ha sido algo natural desde que tiene uso de razón al ser hija de padres sordos, «y también estoy casada con un sordo», subraya con humor. Es lo que se conoce como CODA que significa, por sus siglas en inglés, Child of Daf Adult(s), hijos oyentes de adultos sordos. En total son seis maestras las que forman el equipo de esta asignatura y las que han empujado para que el proyecto se materializase. «No existen libros específicos para el alumnado sordo, todos usan los mismos materiales y tienen el mismo nivel». Explica María del Mar que además de los signos, el movimiento de la boca y los gestos son fundamentales en esta lengua. También señala que los alumnos sordos no necesitan estar acompañados, no tienen a nadie detrás de ellos explicándoles lo que están haciendo, «aquí, en mayor o menor medida, todos signan lo que significa que la inclusión es real».

La Lengua de Signos es un idioma visual, donde no siempre se corresponde la palabra con su significado verbal. «Tiene expresiones propias, nos regimos por el Marco Común Europeo de las Lenguas y también tiene sus niveles» aclara la docente. Se comienza por conceptos básicos y poco a poco se va avanzando hacia estructuraciones de frases, saludos, etc. Eso sí, no es un idioma universal sino que es la lengua que se vive en el entorno, por tanto hay Lengua de signos británica, americana, catalán... cada país tiene la suya propia. Para aprenderla hay que cambiar el chip, no prestar atención a lo que se oye y concentrarse en lo que vemos, un ejercicio de expresión facial y corporal.