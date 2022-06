«En Educación los frutos se recogen más tarde de lo deseado»

Nos acercamos al final de un curso que ha estado marcado por un gran cambio, el abandono del uso de la mascarilla en el entorno escolar. Cómo ha sido este curso desde el punto de vista de la pandemia que, no olvidemos, sigue ahí.

Hemos de decir que, aunque se nos haya ido olvidando poco a poco, porque nuestras vidas se han ido normalizando, que han sido momentos muy duros. Los centros escolares han mantenido durante este curso las medidas higiénico sanitarias que se iniciaron en los cursos anteriores, por prevención, por cautela y por propia responsabilidad de mantener lo más controlado posible el contagio. Al menos, los protocolos ya estaban establecidos con anterioridad y eso ha facilitado el comienzo de este curso; ya no era algo desconocido como cuando volvimos a las aulas el curso 20-21. No obstante, tengo que reconocer, una vez más, la implicación de toda la comunidad educativa para que nuestros niños hayan podido continuar con su formación en un entorno seguro.

En este curso se ha seguido apostado mucho por las enseñanzas de Formación Profesional. ¿Qué hitos considera más destacables de todos los llevados a cabo?

Es cierto que es la Formación Profesional es una enseñanza que está en auge, que garantiza una muy buena inserción laboral entre los jóvenes, que lleva aparejada una magnífica formación y que se ha modernizado situándola en uno de sus mejores momentos. La idea no ha sido otra que la de acercar esta enseñanza a los sectores productivos, y a los sectores emergentes de ahí que en nuestra provincia para el curso próximo contemos con 22 nuevas autorizaciones de ciclos y cursos de especialización, unos másteres de posgrado con los que se persigue una formación entre los ya titulados, para abundar en conocimientos que puedan ofrecerles en sus puestos de trabajo con una preparación especializada.

Sin olvidar, supongo, el peso que ha cobrado la futura Base Logística para estos estudios.

Así es. Podría decir que el mayor logro es la potenciación de los ciclos formativos que están estrechamente vinculados con la futura Base Logística o con aquellas demandas de las zonas rurales. Y es que nuestra provincia está preparándose para dar cobertura a las necesidades formativas de la futura Base, uno de los sectores emergentes que, sin duda, supondrá una fuente de empleo para nuestros jóvenes. En este sentido, ya tenemos ofertados más de 35 ciclos formativos relacionados con la Base Logística y confiamos en que la lista siga creciendo en sucesivos años. Y, fíjate, te comentaba antes lo importantes que son las empresas para la formación del alumnado. En este sentido, la formación Dual está permitiendo al alumnado completar su proceso formativo en la propia empresa, que tiene, así, la posibilidad de formar a sus futuros trabajadores, contando ahora estos con una beca de formación. Durante estos años ha sido uno de nuestros objetivos, incrementar el número de empresas -hemos llegado a duplicarlo- y la oferta de plazas.

Junto a la FP también en este curso escolar se ha mirado de manera especial a la Educación Especial.

Efectivamente. Hemos de poner el foco en la educación especial porque cada vez es mayor el número de niños y niñas con necesidades educativas y nuestro sistema tiene el deber de atender a los más vulnerables. Nuestro queridísimo consejero Javier Imbroda nos repetía siempre que teníamos que perseguir la excelencia educativa, pero sin que ningún niño se quede atrás. Para ello, hacen falta recursos, tanto humanos, como materiales. En este sentido, solo el curso pasado se han incrementado 9 aulas nuevas de educación específica y desde el curso 2018-2019, se han contratado a 200 profesionales más en nuestra provincia para atender al alumnado más vulnerable. Además, de la puesta en funcionamiento de programas como las Unidades de Acompañamiento personal y familiar, mediante el que se han incorporado orientadores para reforzar la atención al alumnado; o el Programa Impulsa, en sus dos líneas, Innovación e Inclusión - esta última dirigida a centros con aulas específicas. Además, a través del PROA+ Transfórmate, mediante el que se han incrementado los recursos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. En definitiva, una mejor atención para el alumnado más vulnerable, aquel que por su contexto socioeconómico o porque presente necesidades educativas, precise de los recursos más adecuados, aquellos que le puede ofrecer una escuela pública de calidad.

¿Cierra la Delegada el curso con la sensación del deber bien hecho o han quedado propuestas en el tintero?

He cerrado tres cursos y dos de ellos especialmente complicados, como ya sabemos. Eso me ha marcado un rumbo inesperado, tal como nos ha pasado a todos. Sinceramente, en Educación nunca es suficiente el tiempo que se dedica para todo lo que considero necesario y para las propuestas que aún podrían hacerse. Sí, claro que quedan cosas en el tintero. Mi nivel de autoexigencia es alto y siempre he querido más y mejor para nuestros centros escolares. Me he recorrido gran parte de la provincia visitando centros y aún me quedan; las necesidades son muchas aún. Ocurre, además, que en esta área, se siembra poco a poco y los frutos se recogen más tarde de lo que nos gustaría, pero también eso es lo bonito. Lo que sí puedo asegurar es que he procurado hacer el trabajo lo mejor posible, con el respaldo de todo mi equipo, un trabajo, el del equipo, casi invisible para muchos pero que yo sí veo, y siempre ilusionada con la idea de que haya podido aportar algo. He sido consciente de que no a todos se puede contentar y de que hay cosas que no han podido estar en mis manos, lo que, he de confesar, causa cierta frustración, pero así es la vida, qué vamos a hacer; sin embargo, sigo procurando un punto de diálogo constante para intentar ayudar cuando se me solicita. Si mi deber ha estado bien hecho o no, quizás tendrían que valorarlo los demás.