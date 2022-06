En este centro llevan casi un lustro trabajando por proyectos. Una forma de enseñar que propone la realización de tareas y, en la mayoría de los casos, la obtención de un producto final. De manera casi inmediata se dieron cuenta que los concursos escolares podían encajar también dentro de esta dinámica. «El concurso te obliga a plantear una tarea, a pensar en el objetivo y a trabajar en equipo» asegura el jefe de estudios de este instituto, Juan Antonio Gavilán. Otra ventaja que ofrece esta fórmula es que facilita la colaboración entre departamentos «ya que pone en juego diversas disciplinas: lengua, plástica, historia, matemáticas...» y sin perder de vista que la mayoría de los concursos escolares ofrecen, además, un material de apoyo con el que poder trabajar en clase.

Qué se hace con el premio

La recompensa que supone la obtención de un galardón también se trabaja desde el punto de vista educativo. «Sin duda es un elemento motivador pero tenemos que ponerlo en un segundo plano» advierte Gavilán. Lo importante es el proceso, el camino y el producto. Durante ese camino los alumnos tienen que dar lo máximo de sí mismos para estar satisfechos porque «se aprende perdiendo y se disfruta ganando».

En ese sentido, explica el docente que enseñan a encajar el fracaso y mejorar los defectos para conseguir el éxito. «Les enseñamos que lo normal es perder, por eso no tenemos que ilusionarnos con ganar el premio ni condicionar participar en la actividad a que el premio nos guste o no» añade. También les enseñan que quien no participa no tiene ninguna posibilidad. «Es como querer ganar la lotería sin comprar un cupón».

En esa apuesta por motivar a los jóvenes, cuando el resultado de la participación en un concurso les ha llevado a la victoria «lo vendemos a los cuatro vientos para que nuestra alegría llegue a todo el centro; de esa manera, al año siguiente, los alumnos vienen con ganas de empezar a trabajar en el proyecto que vamos a presentar este año» reflexiona Gavilán.

También es importante que el concurso facilite la asimilación de materias, como ocurre con el que convoca la ONCE, que se adapta fácilmente al temario de Valores Éticos. En ocasiones para poder participar el alumnado debe completar una formación. «Es lo que ocurrió el año pasado con la alumna que obtuvo un premio al videojuego más original en un concurso del Instituto Andaluz de la Mujer tras realizar un curso online sobre Diseño de videojuegos no sexistas». Por su parte el departamento de Matemáticas participa en la Gymkhana Matemática por Córdoba y en la Olimpiada Thales donde este año otro alumno se alzó en el segundo puesto representando a Córdoba en la fase regional. También organizan desde hace cinco años un campeonato del juego de cálculo mental, SuperTmatik, cuyos ganadores participan en el concurso nacional. Incluso los alumnos de Latín se han animado a participar en Hermes, un certamen de cortometrajes en lenguas clásicas en el que consiguieron un accésit.