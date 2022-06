Una simple mirada retrospectiva me sitúa en los años de mi infancia, allá en mi pueblo. En aquellos difíciles años de la posguerra había pocos recursos para todo, y no digamos en cuanto a juguetes. Era un sueño el poder aspirar a una muñeca o caballito de cartón. Y he aquí que la creatividad salía al paso de las necesidades lúdicas, con infinidad de inventos que nos embelesaban. Pero entre los juegos que recuerdo el que se llevaba la palma eran los teatrillos.

¡Cuántas horas de ensayo y diversión en los patios! Se escenificaba todo: canciones, poesías, juegos y pequeños guiones que improvisábamos donde no faltaban personajes como la criada, la señora, el cura, etc. Mi primer libro de teatro para niños, Teatrillos, era una especie de rememoración de esas sencillas escenificaciones que tanto nos gustaban. Pienso que es el género literario por excelencia para los niños, porque, tanto el cuento como la escenificación, son recursos de alto nivel significativo, sobre todo para alumnos de primeros cursos que precisan motivaciones que promuevan autoestima, así como valores relacionados con la expresión corporal, socialización, psicomotricidad, lenguaje, etc.

Y no se precisa recurrir para tales objetivos a grandes narraciones. Basta con lograr que contacten con la magia de lo cotidiano, las simples cosas que son familiares y en las que se sienten identificados. Hacer teatro en la escuela es, ante todo, una oportunidad de elevar a los más pequeños a la categoría de protagonistas de algo. En otros tiempos, el teatro en el aula quedaba reducido a una actividad extraescolar, pero hoy, el teatro es una materia optativa encuadrada dentro del currículo a la que, no obstante, se accede con dificultad por la mala interpretación hecha de esta disciplina. Bien orientado, el teatro ya no exige grandes esfuerzos ni grandes recursos para hacerlo realidad entre nuestros alumnos. No se precisan fiestas, ni decorados, se precisa algo de imaginación.