Con la pandemia cambiaron los patios del colegio, las aulas e incluso costumbres como pedir un lápiz prestado al compañero. También cerraron las puertas de muchos lugares y tocó decir adiós a muchas actividades, una de ellas, las excursiones. Con la relajación de las restricciones, muchos conductores de autobús que se vieron obligados a encerrar su vehículo lo han vuelto a abrir para subir en él a decenas de niños, adolescentes y jóvenes que vuelven a la carga con el triple de ganas. Ganas e ilusión que han vuelto estas semanas con las excursiones de fin de curso de colegios e institutos que se vuelven a organizar después de dos cursos de parón. Algunos centros como el CEIP Francisco García Amo de Nueva Carteya se han adelantado este año y ya han disfrutado de un viaje lleno de primeras veces que supone el final de una etapa para los alumnos de sexto curso.

Un total de 43 niños y tres profesores viajaron hace un par de semanas a un campamento de la Sierra de Cádiz en el que disfrutaron de unos días llenos de actividades y naturaleza. «Hemos hecho actividades acuáticas y al aire libre, dentro del recinto y en el entorno cercano», apunta Isabel Clavero, tutora de 6ºB. Juegos de orientación, escalada, deportes acuáticos, senderismo han sido algunas de las actividades de las pudieron disfrutar. Según comenta la profesora, «los niños iban con muchas ganas, pues llevaban dos años sin tener ninguna excursión a lo que se le suma dormir fuera de casa que era novedad para muchos», señala la docente quien también tenía muchas ganas de hacer la excursión con ellos y despedirlos a lo grande.

Una de las curiosidades del viaje es que los escolares viajaron sin móvil, algo a lo que la mayoría de ellos no está acostumbrado. «La necesidad del móvil se la crea la sociedad y no les hace falta. Ellos allí no se han acordado del móvil pero si lo hubiesen tenido lo hubiesen cogido», asegura Clavero. Esta decisión fue propuesta por los padres y junto a los profesores acordaron que sería la mejor opción para evitar problemas en la excursión que conlleva su uso a esta edades.

Las familias también disfrutan de esta experiencia, viendo cómo sus hijos crecen y colaborando para que el viaje sea posible a través de actividades como la venta de boletos o polvorones para recaudar fondos para la excursión y que ningún niño se quede sin viaje porque no tenga recursos.

Como este colegio, otros centros preparan su viaje para hacerlo en las próximas semanas. En Nueva Carteya decidieron adelantar la fecha para poder contar con uno de los profesores que, de ser en una fecha más cercana al examen de oposiciones, no hubiera podido asistir. Otros centros se han reservado este año o lo han organizado fuera del colegio, de manera que los propios padres han sido los que han acompañado a los niños, al igual que lo hicieron algunos el pasado curso. También se está recuperando poco a poco el ritmo de las salidas culturales cotidianas, por lo que en los próximos días no será extraño encontrar grupos de niños cantando por las calles de nuevo.