Estos días de guerras, de tanto dolor pienso mucho, que no solo es la guerra de Rusia/ Ucrania, sino que son otros muchos conflictos los que hay en el mundo, y me gusta imaginar a estos poderosos mandatarios como lo que debieron ser: niños de escuela que jugaban en los patios de recreo y que hoy día enclaustrados en un búnker, planifican, bombardeos, destrucción, muerte... ¿Qué les ha pasado? ¿No se acuerdan cuando pedían, por favor, a otros niños, una goma o un sacapuntas? ¿No se acuerdan de cuándo esperaban a los Reyes Magos o le decían a su abuelo que los llevara a pasear? ¿Qué les ha pasado? ¿Cuándo y cómo cambiaron? ¿No se acuerdan de cuándo pensaban que lo más importante era tener amigos? Y, sobre todo ¿no se acuerdan de los defectos que veían en los mayores, prometiéndose no repetirlos jamás ellos? No, no se acuerdan, y esto me lleva a la conclusión de que el pecado más grande que sufrimos en este mundo es la amnesia, el olvido.

No puedo evitar preguntarme cómo es posible que aquellos niños sean hoy terroristas. Pero a mis preguntas yo misma me respondo: familia-escuela. No obstante, por falta de espacio me referiré solo a la familia. Sí, el núcleo familiar desempeña un papel determinante en los primeros años de vida, una función excepcional, porque canaliza su relación con la realidad del mundo. Los padres constituyen la principal referencia para una buena socialización de los hijos, mediante la transmisión de creencias, valores y actitudes que incidirán en su desarrollo personal y social. Sin embargo, en la sociedad actual, los hijos pasan mucho tiempo en contacto con otros agentes de socialización, y la familia, por razones variopintas, no monopoliza ya esa función. Ahí, justo ahí, la mala memoria de los hombres poderosos, hoy: se han olvidado de que un día fueron niños de juegos y paz, y en este olvido se perdieron los valores. Solo les vale: destrucción y muerte.