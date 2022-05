Los alumnos del CEIP Guillermo Romero Fernández, de Alameda del Obispo, acaban de regresar de su viaje Erasmus + a Portugal. Los nueve estudiantes participantes, junto a sus acompañantes, el director del centro, José Juan Pérez Alcázar, y la coordinadora del proyecto, Mª Isabel Velasco Moreno, se sienten «muy afortunados» de formar parte de la primera promoción de movilidades de estudiantes Erasmus + del colegio. Así lo apuntaba Velasco, quien señalaba a este periódico que la movilidad se ha llevado a cabo del 24 al 29 de abril de 2022, «pero desde principios de curso han estado trabajando en este nuevo proyecto».

Bajo el título Learning more about Europe (Aprendiendo más de Europa), este proyecto Erasmus + KA122 cofinanciado por la Unión Europea, tiene como objetivo que el alumnado conozca y difunda el Patrimonio de la Humanidad en Europa. Por ello, partiendo de su contexto más cercano y dada la riqueza patrimonial existente en Córdoba, a pesar de que muchos estudiantes no la conocían, el proyecto se ha centrado en conocer los motivos por los que Córdoba es reconocida por la Unesco ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Previo a la movilidad han realizado visitas a lugares tan emblemáticos como la Mezquita o la Judería para recabar información para, con posterioridad, realizar presentaciones en inglés y en español utilizando diversas herramientas TIC así como una visita virtual por la Córdoba musulmana utilizando la técnica croma verde, y que ha sido presentado en Escola Secundária Rocha Peixoto en Póvoa de Varzim (Portugal).

El objetivo del proyecto de desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en lengua extranjera se ha desarrollado satisfactoriamente «dado que la interacción entre estudiantes de ambos países se ha producido utilizando la lengua extranjera que ambos estudian, inglés». Este extremo les ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de aprender lenguas extranjeras para poder comunicarse con personas de otros lugares y descubrir que presentan gustos y aficiones muy similares. En este sentido, explica Velasco que seguirán comunicándose a través del proyecto etwinning Interacting with European penfriends. Tanto el director del centro como la coordinadora se muestran convencidos de que esta primera movilidad supondrá un antes y un después en la motivación por el aprendizaje en el alumnado del colegio.