Desde el pasado curso el instituto San Álvaro viene desarrollando, en coordinación con centros educativos de Suecia y Portugal, el proyecto Erasmus + Summer 2050: getting there together (Verano 2050: llegando juntos), centrado en el cambio climático. El objetivo principal del mismo es concienciar del enorme efecto que las pequeñas acciones individuales pueden tener sobre el planeta, cómo estas pueden revertir en la situación crítica en la que ya nos encontramos. En esta línea, profesores y alumnado han trabajado durante meses en las primeras fases del proyecto, acercándose a través de la reflexión y actitudes críticas a un tema que, como sociedad, repercute e influye a todos.

Poco antes de las vacaciones de Semana Santa este centro vivió un acercamiento con sus socios de proyecto que se desplazaron hasta el instituto cordobés donde el director del mismo, José Ramón Cobo, les ofreció un discurso de bienvenida. Tal y como explica la coordinadora del proyecto, Ana Vázquez, para ese día se organizaron una serie de actividades «que buscaban la creación de los primeros lazos entre el alumnado participante». El resto de la jornada transcurrió en la biblioteca y el laboratorio, donde se comenzaron a dar los primeros pasos en la consecución del proyecto de forma cooperativa. Por último, docentes y estudiantes disfrutaron en el patio del recreo de un variado catering que dispuso sobre la mesa algunas de las recetas más típicas de nuestra gastronomía. La sensación tras este primer acercamiento, como reconocía la coordinadora, fue de éxito total ya que «el alumnado ha creado pronto equipo y se encuentra muy entusiasmado con la realización de las diversas actividades». Precisamente en los días posteriores la planificación adicional a esas actividades ha sido «completa y muy variada». La comitiva internacional realizarón una visita al Aula de la Naturaleza de la Asomadilla con posterior tiempo libre en el parque «para que los participantes pudiesen disfrutar de un agradable clima de convivencia» apunta Vázquez. A ello siguió un recorrido por el Jardín Botánico y la Mezquita-Catedral, talleres en el centro educativo y un largo etcétera que concluyó el pasado viernes con la despedida al alumnado y profesorado suecos y portugueses. Para esta docente al frente de este Erasmus Plus es fundamental reseñar en último lugar, que este intercambio busca, además de los objetivos anteriormente descritos, promover también la internacionalización de la vida académica del centro. En este sentido aseguraba que esta es «una maravillosa oportunidad para que el alumnado de nuestro instituto rompa las barreras económicas y sociales a través de la educación». Como ya decía Mark Twain, «viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente».