Fernando García Dios, del CDP San Luis Rey de Palma del Río, ha sido, en la modalidad de Control Industrial, uno de los cinco participantes andaluces que han conseguido una medalla de oro en el Campeonato Nacional de FP SpainSkills. Los premiados en el concurso nacional participarán sucesivamente en las competiciones europeas (EuroSkills) y mundiales (WorldSkills).

Junto al alumno palmeño han acudido en representación de la provincia de Córdoba otros tres estudiantes, uno de la especialidad de Fontanería y Calefacción del IES Inca Garcilaso de Montilla y dos de la capital, del IES Galileo Galilei de Jardinería Paisajística. Todos ellos resultaron ganadores del Campeonato Autonómico de FP, celebrado en formato on line como consecuencia del covid en mayo de 2021.

Fernando Garcia Dios es el nuevo campeón de España en la modalidad de Control Industrial del SpainSkill 2022. Tal y como apunta el profesor del centro, Francisco Sánchez, «una vez más el Colegio Salesiano San Luis Rey ha rubricado el buen hacer y el magnífico trabajo que se desarrolla día a día con el alumnado que pasa por la especialidad de Automatización y Robótica Industrial» Y es que con la de esta edición son ya seis las medallas de oro que suman en dicha especialidad. «Nuestro sello de calidad es el trabajo y el esfuerzo diario en clase con los alumnos, innovando en la introducción de prácticas reales, simulando siempre, los entornos industriales de fabricación y producción que se encontrarán cuando salten del ámbito educativo al laboral, y cómo no, algo que no se puede obviar en esta especialidad, la formación continua y constante de nuestro profesorado, altamente cualificado, para impartir un grado superior con un nivel de excelencia que se ha demostrado a lo largo de esta última década» añade. Pablo Jesús Castel y Ángel Fernández, ambos del Ciclo de grado superior de Paisajismo y Medio Rural, son los dos estudiantes del instituto de la capital cordobesa que han concurrido a esta fase nacional del campeonato para alumnado de Formación Profesional. Tres profesores, Eugenio García, experto en Jardinería Paisajística; el tutor de los chavales, Francisco Baena, y la experta de Floristería Maribel Rodríguez los han acompañado y formado en la preparación y días de competición, donde finalmente no han podido obtener recompensa al trabajo realizado aunque se llevan «muchos conocimientos y el hecho en sí de haber estado en la fase nacional, algo que ha sido posible porque obtuvieron la medalla de oro en AndalucíaSkills», recuerda Maribel Rodríguez, quien explica que la competición se ha desarrollado durante tres «durísimos días de estrés, esfuerzo físico y mental a prueba de verdaderos campeones, pero también de compañerismo, de aprendizaje, de compartir experiencias que enriquecen a alumnos y profesores, por lo que a pesar del cansancio y el sin sabor de no conseguir medalla merece la pena». Para la expedición del barrio de la Fuensanta, «sentirse parte de un equipo hace que las 6 medallas (1 de bronce y 5 de oro) obtenidas por la delegación Andaluza sean de todos, las hemos disfrutado y celebrado todos a una, como una gran familia».