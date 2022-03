Bajo el título Capacidad como potencial y talento como rendimiento: excelencia e inclusión, este proyecto europeo pone el foco en una línea de trabajo muy específica, centrada en un recurso que se identifica con la idiosincrasia de este pueblo de la Campiña Sur: el olivo y todo lo que este conlleva (el aceite, la aceituna y sus derivados). Gracias a este trabajo, según explica el coordinador del mismo, Antonio Gómez Rivera, «estamos pudiendo ahondar en nuestra cultura, a través del conocimiento del olivo y su fruto, desde diferentes perspectivas, no solo la gastronómica, sino también la social y la económica. De ahí el título más concreto de OLiving, Viviendo el Olivo, con el que se conoce en nuestra comunidad educativa».

En torno a este genuino elemento, se van uniendo las celebraciones de todas las efemérides marcadas en el calendario escolar. Así por ejemplo para el Día de la Paz se realizó una actividad conjunta del programa Erasmus+ y Escuela, espacio de paz. «Como el olivo es su símbolo decidimos crear uno a base de tetrabriks reciclados que contenían mensajes positivos», explica el coordinador. Para el día de Andalucía se trabajó desde diferentes materias en las que se llevaron a cabo campañas de publicidad vinculadas con el simbólico árbol y sus frutos o en el Día de la Mujer se elaboraron infografías que tenían como protagonistas a nuestras mujeres trabajadoras del campo, «algo parecido a las Sinsombrero de la Generación del 27, pero enfocado en la labor agrícola», reflexiona el docente.

Desde enero, un grupo de alumnos de 1º y 2º de ESO, en la asignatura de Lengua, están trabajando conjuntamente con estudiantes de Grecia y Turquía a través de la plataforma eTwinning, en dos proyectos diferentes. Por un lado, The value of the olive tree (El valor del olivo), donde se estudia desde distintos ángulos y, por otra parte, Angry birds, relacionado con el medio ambiente y las consecuencias del cambio climático conectando con el objetivo de desarrollo sostenible, un pilar fundamental de este proyecto. En esta línea, el pasado viernes 18 de marzo durante el recreo estos alumnos realizaron una videoconferencia con sus compañeros griegos y turcos. En cuanto a movilidades, tienen dos previstas para el mes de abril. Una después de Semana Santa, a Barcelos, en el norte de Portugal, destinada al alumnado de la ESO y otra antes de las vacaciones a Dublín, dirigida al alumnado de Bachillerato.

Cada movilidad cuenta con 12 plazas. «Más adelante, en los meses de mayo y junio, hay otros desplazamientos de profesorado previstos, pero aún están por determinar» aclara. En la Formación Profesional, también están previstas cuatro movilidades de alumnado para la realización de prácticas de empresa en Portugal así como dos Job Shadowing a Irlanda, para el profesorado de ciclos que usan tecnologías de realidad virtual. Otro aspecto relevante del proyecto es la intención de vincularlo con empresas e instituciones del entorno de la localidad. Según apunta el coordinador del Erasmus, ya en la FP se ha tenido contacto con la Asociación de Empresarios de Fernán Núñez, con el objetivo de ver qué aplicaciones podrían desarrollar para que les sirvan a las empresas del municipio. Además se está trabajando en proyectos interesantes, como la elaboración de una App que promueva la compra en el comercio local.