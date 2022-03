Los centros han cogido ritmo en el desarrollo de sus programas internacionales retomando las movilidades a los países con los que desarrollan sus proyectos, seña de identidad del Erasmus que con la pandemia por covid quedó suspendida y sustituida por los encuentros telemáticos. Pero no es lo mismo. La emoción de salir fuera se traduce en conocimiento de otras culturas pero también un aprendizaje distinto, un plus que aportan esas vivencias en primera persona.

En el IES Alhaken II han estado recientemente en el instituto turco Anadolu Lisesi de Gaziantep ya que se encuentra dentro del proyecto Erasmus KA229 Eco Thinking for eco Living. Se trata de la tercera movilidad que realizan en este curso escolar y que se inició con un viaje a Kopavogur (Islandia) durante los días 26 al 1 de octubre. Posteriormente los socios europeos del proyecto, Francia, Lituania, Turquía e Islandia viajaron a Córdoba del 16 al 20 de noviembre. «En cada una de las movilidades se desarrolla una temática diferente. En Islandia el alumnado presentó sus trabajos sobre el uso de las energías renovables en Andalucía y por parte de los anfitriones se nos ofrecieron una serie de visitas científicas y culturales para conocer sobre el terreno plantas geotermales, hidroeléctricas etc.

El IES Alhaken II ha realizado varias movilidades en lo que va de curso, la última a Turquía

En Córdoba el alumnado europeo presentó sus ponencias sobre Formas de ahorrar energía en la vida cotidiana y Comercio Justo, además de conocer nuestro patrimonio artístico y cultural» explica la coordinadora del proyecto, Ana Mª Moral García. Para el encuentro en Turquía la temática de trabajo ha girado en torno a las 4 R ( Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar ) proponiendo una 5R, en este caso Respetar. «Podemos afirmar que en este tipo de encuentros no sólo nos acercamos a otras realidades culturales y académicas sino que los lazos de unión que se crean entre el alumnado participante y también entre el profesorado de los distintos países, va más allá» asegura Moral.

En el IES Blas Infante también celebran haber podido recuperar la normalidad viajera que implican estos proyectos europeos. El primer encuentro del proyecto Erasmus+ KA229 Heads Up!! Young Technolingua Emphatic Minds por fin pudo tener lugar del 13 al 19 de febrero de 2022 en Estambul después de haber tenido que retrasarse un año debido al covid. «A pesar de todas las inquietudes relacionadas con la pandemia, alumnado y profesorado hemos regresado a casa cargados de buenas vibraciones ya que la atención que nos ha dispensado el centro turco Kabataş Erkek Lisesi ha sido excepcional» subraya Inmaculada Gañán Cabezas, Coordinadora de Erasmus+ del centro.

El IES Blas Infante está organizando la visita de sus socios de proyecto el próximo 2 de mayo

A lo largo de los siete días del encuentro la expedición tuvo la oportunidad de llevar a cabo múltiples actividades del proyecto relacionadas con el buen uso de las nuevas tecnologías. Además han trabajado cómo ser más empáticos en un mundo individualista y poco solidario visitando un centro donde se experimenta cómo es la vida cuando no se oye, no se habla o no se ve. También han visitado el centro de defensa civil, donde aprendieron a rescatar y ayudar a personas en situaciones de grave peligro. Ahora este centro está organizando el encuentro en Córdoba del 2 al 8 de mayo donde acudirán trece alumnos del centro turco, doce del centro alemán de Rödinghausen y diecisiete jóvenes del centro de Eskilstuna en Suecia dentro de un KA121 que tuvo que retrasar su visita por las restricciones.