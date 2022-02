Los primeros estatutos

VICENTE COLOMER NO TUVO FÁCIL LA APROBACIÓN DE LA NORMA BÁSICA

A Vicente Colomer (Valencia, 1946), catedrático de Electromagnetismo, le tocó la no fácil tarea de elaborar los estatutos de la Universidad y buscar espacios para una institución joven pero con un enorme impulso. En un marco difícil, caracterizado por enfrentamientos y polémicas, avanzó sustancialmente en todos los campos: infraestructuras, incorporación de nuevas titulaciones, estabilización y crecimiento del profesorado, alumnado y PAS, organización departamental, inquietud académica y cultural, etc., al tiempo que desarrollaba una importante carrera investigadora.

Amador Jover Moyano. Rector de 1990 a 1998

El proyecto de los tres campus

AMADOR JOVER LOGRÓ SACAR ADELANTE SU PROPUESTA SOBRE RABANALES

La Universidad de Córdoba despedía el 2021 con la noticia del fallecimiento del ex rector Amador Jover (Córdoba 1936). Jover fue catedrático de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria y rector entre 1990 y 1998. A él se debe en gran medida el campus de Rabanales y las grandes infraestructuras con las que cuenta la UCO. Como investigador, Jover, que en 1992 recibía el premio Cordobeses del Año de CÓRDOBA, destacó por sus dotes para crear equipos competitivos a nivel internacional. En 2009 fue nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Eugenio Domínguez Vilches. Rector de 1998 a 2006

La consolidación y el crecimiento

EUGENIO DOMÍNGUEZ ASENTÓ LA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

Eugenio Domínguez Vilches (Sevilla, 1946), catedrático de Botánica y rector de la UCO entre 1998 y 2006 y de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) entre 2013 y 2017, capitaneó la consolidación de la UCO y el traslado del Rectorado a la antigua Facultad de Veterinaria (aunque no llegó a inaugurarlo). También le tocó lidiar con la crisis del Parque Tecnológico Rabanales 21 al tiempo que presidía la Comisión Académica de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Domínguez ha recibido, entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro de la UCO.

José Manuel Roldán Nogueras. Rector de 2006 a 2014

Los cambios del Plan Bolonia

JOSÉ MANUEL ROLDÁN LIDIÓ CON LOS CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Al catedrático de Bioquímica y Biología Molecular José Manuel Roldán (Córdoba, 1950) le tocó lidiar durante sus dos mandatos como rector de la Universidad de Córdoba (2006-2014) con la implantación del Plan Bolonia, que implicó no solo un cambio estructural sino de mentalidad en la Universidad. Le tocó además afrontar una dura crisis económica que supuso un freno al desarrollo de la institución universitaria. No obstante, no se abandonó la apuesta por la calidad que se vio reflejada en la obtención del campus de excelencia internacional agroalimentario (ceiA3). En 2007, inaguró el nuevo Rectorado.

