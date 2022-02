Hace 35 años, este periódico asumió el compromiso y la responsabilidad social de dedicar unas páginas semanales a la enseñanza, tanto en su ámbito universitario como no universitario. Semana a semana, miércoles a miércoles, ese compromiso no ha desfallecido y los suplementos han ido evolucionando con el periódico. Del blanco y negro al color, de cuatro páginas a doce, de un solo suplemento a los dos actuales: Educación 21 y Uconiversitas. Y nos hemos convertido en uno de los más longevos de cuantos se editan en la prensa española, tratando de mantener el espíritu con el que se creó, que no era otro que informar y servir a toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres.

En todo este tiempo, he de agradecer la colaboración no solo a los profesionales periodistas que han contribuido a engrandecerlo sino también a los muchos profesores que han aportado sus experiencias, su opinión, y a los sucesivos delegados y rectores de la UCO que nos han apoyado.