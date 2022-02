Rosario, o doña Charo como la llamaban sus alumnos, a sus 82 años vive anclada a una silla de ruedas pero su mente, clara y rápida en el recuerdo de sus cuarenta años como docente, aún echa de menos el día a día con sus alumnos de etnia gitana a los que consagró su profesión.

Rosario, fue pionera en Andalucía en Educación Compensatoria. Cuénteme como fueron aquellos inicios hace ya más de sesenta años.

Yo acabé la carrera con 20 años y me destinaron a lo que entonces se conocía como las (casas) portátiles. Por aquel entonces la escuela no tenía nada que ver con lo de ahora. Yo llegué allí y todo eran problemas, no había material, no teníamos tizas, éramos nosotros, los propios maestros los que fregaban las clases porque no había personal para ello... en fin, hemos sido maestras en unos momentos con muchas necesidades donde tuvimos que trabajar de otra manera. Al cabo del tiempo, me trasladaron al colegio Andalucía, en Posadas. Estando allí, una amiga me advirtió de que en el periódico se anunciaba una convocatoria para un proyecto de Educación Compensatoria en el que se atendía a niños gitanos en Córdoba. A mí siempre me han interesado esas personas, su cultura, sus costumbres... Había que presentar un trabajo, era bastante complicado pero yo lo que hice fue visitar a muchas familias gitanas que vivían por la calle La Feria explicándoles mi interés y ellas me contaban sus necesidades respecto a sus hijos. Eso me hizo obtener una buena documentación que me sirvió para elaborar el trabajo que tenía que presentar para optar a la plaza. Lo cierto es que solo nos presentamos otro maestro y yo y al final eligieron el mío. Yo tenía siete hijos y quería volverme a Córdoba porque también necesitaba cuidar de ellos.

Después de tantos años Rosario, seguro que tiene algún recuerdo especial, alguna anécdota...

Tengo para escribir un libro. Al venir a Córdoba no me metieron en el CEIP Albolafia, que es donde me he jubilado, sino en el colegio San Eloy, junto a la plaza de San Pedro. Allí eran todos gitanos. En un autobús los traían a diario desde el Sector Sur. La comida nos la traían de la cárcel. Cuando me fui allí me llamó una inspectora y me dijo que allí había dos maestras del Secretariado Gitano pero que me llevaban a mí para que pusiera orden porque aquello era una casa de locos. Tenían mezclados alumnos de diferentes etapas y edades... entonces, yo fui la que organicé aquel colegio, si es que se puede llamar así. Yo comía la misma comida que ellos pero las otras dos maestras se traían sus bocadillos y comían aparte. Entonces yo vi que aquellas personas estaban colocadas para atender a esos niños pero no estaban haciendo el trabajo que se tenía que hacer con ellos. Conseguí que no se salieran de la clase, porque hasta entonces la puerta estaba abierta y se salían, pude hacer mis clases y mantener el horario, en fin, un trabajo tremendo que hice yo sola. Al tiempo, volvió la inspectora y yo le dije que no estaba cómoda porque aquello era un piso grande, no un colegio y que los niños necesitaban estar en un centro en condiciones. Mi sorpresa fue que al poco tiempo nos trasladaron a todos al colegio Albolafia. Aún hoy mis alumnos me saludan con cariño y respeto cuando me ven.