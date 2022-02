Usted dejó la presidencia de la Asociación Cordobesa de Orientación Educativa para coordinar el área de compensatoria en la Delegación de Educación. Un nuevo cargo repleto de retos, supongo.

Tal y como comentas, dejé la presidencia de ACOE pero sigo colaborando como socia, ya que considero que el asociacionismo es fundamental y cubre muchas necesidades esenciales. Hace más de un año empecé mi labor como coordinadora de Compensación Educativa, un área que abarca toda la carga social educativa, y fundamentalmente trabajamos para compensar esa desigualdad existente a través de los programas y líneas estratégicas que determina la Consejería de Educación.

Pero hay otra faceta que también ejerce y es la de escritora. Hábleme de esta vocación.

Aunque la escritura siempre ha formado parte de mi vida, ésta se ha mantenido en un espacio más íntimo. Curiosamente ambas facetas, la orientación educativa y la escritura, están unidas por el mismo hilo conductor, la sensibilidad hacia lo que nos rodea. Desde pequeña me encantaba escribir cuentos, historias, y siempre breves relatos. Pero reconozco que hasta hace poco tiempo no le he dado el sitio que merece en mi vida, un lugar de crecimiento y aprendizaje desde la humildad propia del que no sabe ni cómo ni por qué, y mucho menos, a estas alturas.

Hablemos de su libro. ¿De qué trata ‘A las siete en Moscú’?

Nació como un ejercicio personal sin ninguna intención de ser compartido. Con el tiempo pensé que igual podía tener lectores a quienes interesara y hoy ya es más vuestro que mío. Es una breve historia de amor que les encanta a los que creen en las casualidades, pero que va cambiando con el paso del tiempo, como la vida misma. Es una lectura ágil y rápida, pero ya serán los lectores los que tengan que opinar al respecto.

Se acerca el 14 de febrero. ¿Puede ser un buen regalo como muestra de amor?

Creo que puede ser una muestra de amor para cualquier día pero también para el 14 de febrero ¿Por qué no? Creo que lo pueden disfrutar desde jóvenes hasta personas más experimentadas en la vida. ¿Hay algún gesto de cariño más sublime que regalar un libro? Creo que siempre ha sido la mejor de las opciones.

¿Tiene en cartera alguna otra obra esperando a ser contada?

Sí, estoy bastante emocionada con un proyecto que tengo entre manos pero no está terminado aún. A veces es difícil compaginarlo todo para poder disfrutar de la escritura. Esta nueva novela no tiene nada que ver con la anterior, en este caso, el amor ya no es el eje central de la historia aunque aparece de alguna forma envolviendo las palabras. Y es que siempre, aunque sea tangencialmente, aparece el amor, a su manera, uniendo elementos más o menos contrarios para darle sentido a todo esto.