A padres y madres nos preocupa perder la autoridad con nuestros hijos. Pensamos que, si mostramos que dudamos, nos equivocamos o no proyectamos una seguridad absoluta, nuestros hijos sentirán que no pisan suelo firme, que no somos una autoridad fiable y que nuestras dudas o rectificaciones serán muestra de debilidad.

Cómo educar en la autoridad (sin caer en el autoritarismo) ¿Es malo pedir perdón a mis hijos? El psicólogo Alberto Soler dice que “muchos padres creen que el principal objetivo de sus hijos es retarles, desafiarles y ningunear su autoridad; tienen miedo a que sus hijos “se le suban a la chepa”. De esta forma convierten la autoridad en el principal objetivo de la educación, pero ahí confunden el fin y los medios. La autoridad nunca debe ser un objetivo, sino una consecuencia de acciones educativas honestas, respetuosas. El respeto se gana, no se impone”. "El respeto se gana, no se impone" Alberto Soler - Psicólogo Ese respeto pasa por saber aceptar nuestros errores como adultos, porque nuestros hijos también se merecen un trato de respeto. La psicóloga Patricia Ramírez, psicóloga, declara que: “En el momento en el que lo gritamos, lo zarandeamos, lo comparamos con el hermano, no estamos respetando a la persona. Eso no lo haríamos nunca con un amigo. Si tú a un amigo le gritas, le das un pellizco o un azote, pierdes a ese amigo. Y si no lo hacemos a un amigo porque le queremos y le respetamos, ¿por qué lo hacemos entonces con los niños? Todo eso que vamos haciendo deja profundas cicatrices, baja la autoestima, crea una dependencia emocional. Debemos tener mucho cuidado con la huella que dejamos al educar.” "Si a un amigo le gritas, le das un pellizco o un azote, pierdes a ese amigo. Y si no lo hacemos a un amigo porque le queremos y le respetamos, ¿por qué lo hacemos entonces con los niños? Patricia Ramírez - Psicóloga Las 4 claves para poner normas a nuestros hijos ¡Y sin castigos! Cómo pedir perdón a mi hijo Si queremos que nuestro hijo tenga empatía y sea capaz de pedir perdón cuando se equivoque o haga daño a alguien, tenemos que dar ejemplo y decirle “lo siento” cuando hagamos algo que no le guste, cuando se enfade por algo que le hemos “obligado” a hacer, etc. Imaginémonos que se quería quedar más tiempo en el parque y nos hemos tenido que ir porque teníamos que hacer cosas. Si le decimos “lo siento” y le explicamos por qué no nos hemos podido quedar, lo aceptará mejor y sentirá que contamos con él, se sentirá comprendido, y le enseñará que hay que tener en cuenta los sentimientos de los demás. Algunos puntos a tener en cuenta a la hora de pedir perdón son: Ponernos a la altura de sus ojos y hablarlos con cariño. Pedirles disculpas por el error. Reconocer sus emociones (Ej: Entiendo como te has sentido) Explicarles qué nos ha llevado a gritarles y expresar nuestras emociones. Cuando pedimos perdón, lo que le demostramos a nuestro hijo es que le respetamos, que le tenemos en cuenta. Además, debemos que educa más lo que hacemos que lo que decimos. Nuestros hijos aprenden por imitación. Si les pedimos perdón, estarán aprendiendo a hacerlo ellos también.