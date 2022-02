Desde hace algunos años se celebra este día que intenta dar visibilidad a mujeres científicas y poner de manifiesto las dificultades que se han encontrado por su género. En este sentido, se imparten charlas en los centros educativos que lo solicitan, a las que acude una científica del panorama actual y les habla sobre todo de ciencia, respondiendo a las dudas y cuestiones que el alumnado quiera plantear. Además de eso, cada centro lo complementa con lo que estima oportuno, ya sean trabajos sobre mujeres científicas a lo largo de la historia, juegos de cartas de féminas de ciencia, etc. La imaginación en este caso tiene la puerta abierta.

En el IES Averroes, el curso pasado le dieron una vuelta de tuerca más a dicha conmemoración y dos profesores, Carmen Galán y José María Figueroa, tuvieron a bien caracterizarse y realizar una pequeña representación teatral a los grupos a los que les daban clase. «Yo era Sophie Germain, una matemática autodidacta de finales de siglo dieciocho y principios del diecinueve, época en la que las mujeres tenían prohibido estudiar carreras científicas, que logró importantes avances en la materia y que se hizo pasar por hombre para poder cartearse con dos grandes matemáticos de su época, que alabaron su trabajo», explica Galán.

La representación teatral organizada por dos profesores dio luz a los logros de Sophie Germain

Mientras la protagonista narra cómo fue su infancia irrumpe en el aula su compañero, que encarnando al padre de ésta y representando al patriarcado, le regaña cuando la ve estudiando, ya que el papel de una mujer no era ese. «Cuando cuento el carteo con Lagrange y Gauss, mi compañero asume el papel de ambos, primero uno y luego el otro. Ambos se muestran impresionados de que la mente de una mujer pueda tener esa capacidad reconociendo su valía ante las dificultades que encaró por el hecho de no haber nacido hombre» prosigue la docente. La interpretación continúa exponiendo al alumnado la contribución a la ciencia de la protagonista (los Números primos de Germain) haciendo partícipes a los alumnos a través de improvisaciones. «Concluimos con un repaso de las científicas del ayer, las de hoy y esperamos que nuestro alumnado lo sea del mañana», asume Galán, quien destaca que la actividad gustó mucho y suscitó la sorpresa del alumnado al ver a sus profesores disfrazados. «Durante toda la hora prestaron atención e intervinieron con entusiasmo» recalca. Tanto que este curso repiten y amplían la experiencia, ya que otros dos compañeros, Ángela Roldán y Enrique Casado, se han unido al particular elenco de profesores actores.