Desde Educación se está apostando por la inclusión, la atención a la diversidad, aportando, además, recursos y dotaciones económicas para centros en zonas Eracis. Cuénteme cómo se está trabajando esta línea y qué actuaciones se están llevando a cabo.

En primer lugar, me gustaría resaltar que desde la Consejería de Educación y desde la propia Junta se está realizando una inversión histórica para hacer que nuestro sistema educativo sea excelente e innovador, sin que nadie se quede atrás. Por eso, estamos poniendo en marcha una serie de medidas que pretenden actuar en el alumnado más vulnerable y en la atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva. Entre estas contamos el incremento de las Aulas Específicas (9 de educación específica, 6 de apoyo a la integración y 8 de audición y lenguaje) y, por tanto, de las contrataciones para estas aulas (6 nuevos monitores, 18 nuevos profesionales técnicos de Integración Social, 5 especialistas en Audición y Lenguaje y 18 maestros de Pedagogía Terapéutica); el Programa de Unidades de Acompañamiento Personal y Familiar, destinado a centros situados en zonas socieconómicas vulnerables o que requieran de una compensación educativa especifica debido a sus circunstancias particulares. En total, 15 orientadores se han incorporado este curso escolar a los diferentes Equipos de Orientación Educativa para reforzar la atención al alumnado de 51 centros de la provincia; el programa Impulsa Inclusión e Impulsa Innovación. Se trata de una iniciativa que se celebra por tercer año y que, como novedad, durante este curso incluye una partida específica destinada a los centros que disponen de aulas específicas para alumnado con necesidades educativas, independientemente de que estas se encuentren o no en zonas calificadas como Eracis, es decir, en riesgo de exclusión social; el PROA + Transfórmate, dirigido a los centros docentes públicos que tengan un porcentaje mínimo de del 30 por ciento del alumnado vulnerable, se encuentre en zonas Eracis o tengan planes de compensación educativa e impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (incluyendo Formación Profesional Básica) y enseñanzas postobligatorias como Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado Medio. Los centros recibirán para ello apoyo y recursos adicionales.

¿La pandemia por covid ha agravado la situación de absentismo de los alumnos escolarizados en dichas zonas?

Si comparamos el curso 19-20 con los del curso 20-21, a comienzos del curso escolar se detectó un leve incremento de los casos de absentismo, provocados, sobre todo, por el miedo a las familias al contagio. Pero la baja incidencia de contagios en las aulas hizo que las familias fueran confiando en los protocolos de los centros educativos, en la labor de toda la comunidad educativa, en especial, los coordinadores covid y los equipos directivos, en la gestión de casos por parte de la referente covidprovincial… en definitiva, en la colaboración entre Salud y Educación. Además, desde la Consejería se pusieron en marcha una serie de iniciativas como Impulsa (44 centros en la primera convocatoria y 47 en la segunda, con una dotación máxima de 9.000 euros por proyecto) o PROA +, con la contratación adicional de 38 orientadores. Además de medidas que se centran en el alumnado más vulnerable y que pretenden frenar el abandono escolar temprano, la delegación territorial hizo una campaña de difusión y asesoramiento a los centros educativos para atender las dudas que fueron surgiendo y remarcar la normativa vigente sobre absentismo.

¿Qué diferencia hay entre el programa Impulsa y el PROA+ Transfórmate? ¿Qué acogida tiene entre las familias?

Son dos iniciativas que se complementan a la perfección, puesto que ambas inciden en reforzar la dotación, tanto a nivel de recursos académicos como humanos, los centros educativos que cuentan con alumnos vulnerables para poder paliar el abandono escolar temprano y el absentismo. Por un lado, la tercera edición de Impulsa, como he anticipado con anterioridad, dos líneas: Impulsa Innovación, centrado en iniciativas que buscan el éxito educativo y a la prevención del absentismo y del abandono escolar, e Impulsa Inclusión, que se especializa en el desarrollo de las competencias del alumnado escolarizado en unidades específicas de Educación Especial ubicadas en centros ordinarios. Los centros interesados han tenido que presentar un proyecto que persiga tales finalidades y los proyectos aprobados contarán con una dotación económica para poder desarrollarlos. Aún no sabemos cuáles han sido los seleccionados de forma definitiva. La dotación para Impulsa Inclusión es de 8.100 € por proyecto, mientras que los proyectos de Impulsa Innovación contarán con una dotación cercana a los 7.000 euros. Por otro lado, PROA + Transfórmate, que tampoco cuenta aún no cuenta con adjudicación definitiva de centros pone el foco en cambiar la cultura organizativa para garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, con especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. En este curso escolar y en el siguiente el sistema educativo andaluz y cordobés contará también con más docentes en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. De este modo, se responde al compromiso del Gobierno andaluz con las organizaciones sindicales de destinar todos los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que lo permitan a reforzar las plantillas. Ambos están muy bien acogidos no solo por las familias, sino por toda la comunidad educativa, puesto que permiten desarrollar proyectos de innovación y de atención específica para el alumnado que más lo requiere.

Hábleme del papel que desempeñan las unidades de Acompañamiento Personal y Familiar.

Ya el curso pasado pudimos comprobar lo necesario que era reforzar el papel de la orientación en 50 centros educativos. PROA+ permitió fortalecer aquellos centros públicos que muestran indicadores más altos de repetición y absentismo, desconexión de la escuela, riesgo de fracaso escolar y de abandono temprano. Ahora, mediante el Programa de Unidades de Acompañamiento Personal y Familiar damos cobertura a 51 centros educativos. Está destinado a centros situados en zonas socioeconómicas vulnerables (incluidas dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social) o que requieran de una compensación educativa especifica debido a sus circunstancias particulares. Así, en la distribución de recursos se ha prestado especial atención a aquellos que muestran altos índices de repetición y absentismo, así como un elevado riesgo de fracaso y de abandono escolar temprano. El programa viene a complementar aquellas acciones del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad o de otras específicamente dirigidas a favorecer el éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa. En definitiva, una apuesta más por la atención al alumnado más vulnerable y por la educación pública.