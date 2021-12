Francisco Mora es un referente en el movimiento asociativo de padres y madres, donde ha estado más de 20 años. Hace unos días dejó la presidencia de la FAPA Ágora de centros públicos de Córdoba.

Acaba de dejar la presidencia de la FAPA Ágora. ¿Le ha dado algún consejo o recomendación a su sucesora?

El consejo que le suelo dar a la gente cuando cogen las presidencias en las ampas o se meten en este mundo del movimiento de madres y padres, es que disfruten porque es un trabajo muy bonito, que engancha, donde se trabaja sin esperar nada a cambio, solamente por el hecho de hacer las cosas porque esa es tu convicción, que eso es ya de por sí un pago más que suficiente e importante. Respecto a cómo debe funcionar la presidencia, bueno, Fapa Ágora lleva 40 años trabajando por una escuela pública de calidad y siempre lo ha hecho de la misma manera, es decir, en contacto con la Administración sea del color político que sea. Lo importante es que siempre estemos en contacto y sintonía con la administración, para que exista esa confianza mutua de que se intentan hacer bien las cosas y siempre hacerlo dialogando. Lo importante es siempre intentar llegar a acuerdos y solucionar problemas porque estos son comunes gobierne el partido que gobierne y se tienen que solucionar. Por tanto donde más hincapié le hecho a la nueva presidenta es en esto, en las buenas relaciones que hay que mantener con la administración y eso es algo que debe de partir de las personas que están a un lado y otro de los cargos.

¿Qué se lleva de su paso por la federación?

La federación me ha dado muchísimas cosas. Me ha hecho más reivindicativo, más sensible a las necesidades de nuestros niños, a las necesidades sociales en general. Me ha hecho ver que uno no está solo y porque vive una vida acomodada todo va bien. Me siento más plural, más inclusivo... en definitiva, creo que me ha dado más la Fapa a mí de lo que yo he podido devolverle al movimiento, ya que yo, lo que al fin y al cabo le he dado, es tiempo. En educación se va muy lento y los logros se van viendo a largo plazo. Yo he recibido más que he dado y eso es un pago importantísmo.

¿Se va con la sensación de haber hecho todo lo posible o siente que se le han quedado asuntos en el tintero?

Me voy con la sensación de haber hecho todo lo posible pero sí que se quedan cosas pendientes que son las mismas que se pedían cuarenta años atrás, sobre todo en el tema de participación.

Su vinculación con el movimiento asociativo educativo viene de largo. Cuénteme cómo fueron sus inicios.

Yo llevo en esto desde que mi hijo mayor, que tiene ahora 24 años, entró en educación Infantil con cuatro. Entré por algo que entonces era complicado y era la atención a niños que tenían capacidades especiales, en concreto la hiperactividad. Encontré unas lagunas enormes con aquel alumnado. Entré a través del CEIP Concepción Arenal y el director de entonces, Ángel Sanmartín, fue para mí la persona que me metió el gusanillo de trabajar por la educación. Me enseñó y me abrió los ojos a la importancia de trabajar por ello. Luego también tuve la suerte de conocer a Araceli Carrillo, parlamentaria y delegada de Educación, que creía en una educación inclusiva de manera impresionante.

Cómo ha evolucionado la relación de las ampas con el centro educativo y con la administración?

Ha evolucionado en calidad y cantidad. Los padres y madres cada vez están mejor formados para que participen de la mejor manera posible dentro del sistema educativo. Estar en el ampa no es solo preparar una chocolatada, que también, sino ir más allá en la implicación de la educación de nuestros hijos.

Y ahora qué, ¿se desvincula completamente de esto?

La presidenta me ha pedido que me quede como colaborador de la Junta Directiva y he aceptado porque, como te decía, esto es un gusanillo que se mete dentro y es difícil de sacar. Somos una especie de consejo con voz pero sin voto que hablamos con este órgano cuando así nos lo requiera en temas que crean importante ya que la experiencia es un grado.