Las buenas prácticas docentes en enseñanzas bilingües van dando sus frutos, tal y como reflejan los recientes reconocimientos recibidos por los centros de Educación Infantil y Primaria Nelson Mandela, de La Carlota, y Virgen de las Cruces, de El Guijo.

El primero de ellos comenzó su andadura en el curso escolar 2013-14 y poco después de su apertura se acreditó como centro bilingüe y desde ahí ha recorrido un camino de aprendizaje y evolución hacia programas y proyectos que actualmente impregnan la vida del mismo. «Estamos convencidos de que el alumnado desarrolla habilidades y destrezas diferentes y más cercanas a las exigencias sociales que aquellos alumnos que no siguen este tipo de programas», explica la coordinadora del proyecto bilingüe de este centro, Cristina Garvin. En concreto, se refiere a que el alumnado que se educa dentro de un programa bilingüe desarrolla una conciencia intercultural mayor que aquellos que no lo hacen. «Tener mayor conciencia intercultural supone ser capaz de comprender cómo piensan y cómo sienten personas de otras culturas y con otra lengua lo cual es un aspecto sumamente apreciado en la sociedad actual» subraya. El hecho de ser bilingües les ha llevado a enrolarse en diferentes programas europeos. Así, actualmente coordinan un Erasmus Plus KA101 de movilidad del profesorado y colaboran en otros proyectos de la misma índole con la UCO. Prueba de que están en el buen camino es este premio que han recibido a las Buenas Prácticas en Educación Bilingüe que otorga la Universidad de Córdoba dentro del marco del Congreso Internacional de Educación bilingüe que desde hace siete años se organiza en la ciudad. Para el director del Nelson Mandela, Salvador Hernán, esta distinción supone «un gran estímulo y una gran motivación» para seguir adelante con el trabajo que desarrollan día a día. También demuestra que el programa de bilingüismo «funciona» y «da repuesta a las necesidades que tiene esta sociedad global del siglo veintiuno».

El otro centro, el CEIP Virgen de las Cruces, ha sido premiado por la Consejería de Educación por fomentar el aprendizaje de lenguas extrajeras con prácticas innovadoras y propuestas metodológicas que posibilitan que el alumnado adquiera las destrezas lingüísticas en lenguas extranjeras necesarias para desenvolverse en el mundo actual durante el curso 2020-21. En concreto este centro cordobés ha quedado primero en la categoría de centros de Educación Infantil y Primaria por la buena práctica interdisciplinar y plurilingüe Sembrando la Paz. Se trata de un proyecto muy motivador que consigue dinamizar no solo al alumnado del centro sino también a toda la localidad, implicando además a la comunidad educativa. Esta práctica presta atención al alumnado con necesidades educativas, ya que atiende las diferencias individuales del alumnado. Destaca la inclusión de los Objetos de Desarrollo Sostenible, con aspectos como salud y bienestar, igualdad de género, reducción de las desigualdades o acción por el clima.

Este certamen, dirigido a los centros públicos bilingües y plurilingües que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, tiene como finalidad promover y distinguir las actuaciones que fomentan el aprendizaje de lenguas extranjeras y como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la educación.

Tal y como señalan fuentes del propio centro, «cuando nos preguntan cómo es nuestro colegio, decimos que es muy pequeño de tamaño pero grande en sueños e ilusión. Así se resume la historia de una escuela enclavada en un entorno rural que, junto a su comunidad educativa, disfruta de construir un sueño que hace unos días hemos visto cumplido. Con nuestro proyecto Building a Dream hemos obtenido este Primer Premio en la categoría de centros de Educación Infantil y Educación Primaria para el reconocimiento de Buenas Prácticas Docentes en Enseñanza Bilingüe durante el curso 2020/2021, algo que nos alegra y enorgullece muchísimo y que nos estimula para seguir trabajando en esta senda».