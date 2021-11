La Consejería de Educación y Deporte ha convocado la tercera edición del Torneo de Debate Educativo en Andalucía, concebido como un foro de discusión y diálogo que refuerza las actuaciones que se desarrollan en los centros educativos, tales como la expresión y la comprensión tanto oral como escrita del alumnado, herramientas de gran utilidad para el futuro profesional del estudiante y su formación integral.

El torneo, dirigido al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de todos los centros andaluces, tiene fundamentalmente un carácter formativo, no competitivo. Se trata de impulsar una actividad que está inspirada en el conocimiento, el respeto, la tolerancia, la inquietud intelectual y la capacidad de consenso. El debate dota al alumnado de herramientas de pensamiento crítico para defender ideas propias y analizar sus opiniones y las de sus compañeros. Además, consolida diferentes habilidades de comunicación no solo para expresar opiniones, sino también para escucharlas, desarrolla parte del currículo educativo a través de una metodología ABP y favorece el aprendizaje activo de los estudiantes al enseñarles a aprender integrando la teoría y la práctica y a trabajar de manera cooperativa. El plazo de inscripciones para esta última edición se cerró el pasado 29 de octubre.

El torneo se estructura en tres fases: la fase de centro docente, que tendrá carácter formativo y que tiene como objetivo incluir e incentivar la práctica del debate como herramienta en todas la áreas del currículo. Así, cada centro seleccionará un equipo formado por tres o cuatro alumnos preferentemente de distintos niveles educativos. En las fases provinciales y autonómica los equipos seleccionados competirán entre sí. El ganador de la fase provincial competirá en la fase autonómica. Cada equipo defenderá una postura a favor o en contra. La temática estará vinculada a la realidad social actual haciendo hincapié en aquellos aspectos que puedan ser mejorados.