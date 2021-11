El procedimiento para la renovación y constitución de los consejos escolares en su convocatoria extraordinaria -solo por un año- sigue adelante según las fechas establecidas en el calendario. Así, mañana comenzará la campaña electoral que se llevará a cabo desde el 4 al 12 de noviembre hasta llegar a unas votaciones previstas del 16 al 18 de este mismo mes.

Entre las variadas competencias del Consejo Escolar se cuenta la aprobación y evaluación del Plan de Centro así como del presupuesto y justificación de la cuenta de gestión del mismo; la participación en la selección del director o conocer las candidaturas a la dirección y sus proyecto; decidir sobre la admisión del alumnado; conocer la resolución de conflictos disciplinarios y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la igualdad o promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar, entre otras. «Como órgano de gobierno escolar, permite la participación de representantes de toda la comunidad educativa en la marcha del centro», apunta Isabel Bernal, directora del CEIP Antonio Gala. En este sentido, añade que, si se llevan bien sus funciones, «es un órgano muy importante del centro por su carácter consultivo y decisorio». Puntos con los que coincide la directora del CEIP Salvador Vinuesa, María Valenzuela, quien, al igual que Bernal, señala como posible mejora «la periodicidad con la que se renueva y la forma de sustitución de miembros, que podría ser más ágil». Para los centros educativos, un proceso electoral como este al que se enfrentan en estos días, supone «una tremenda burocracia, con unas fechas fijadas e inamovibles que hacen por convertir el proceso en algo farragoso», matiza Valenzuela. Cuestión que se acentúa si, como en el caso de esta convocatoria extraordinaria, la renovación es solo por un año.

Para Antonio Bueno, miembro del AMPA del CEIP Hernán Ruiz, no parece que tenga mucho sentido que este año se hagan elecciones a Consejo Escolar para que el próximo curso se vuelvan a repetir, si bien le encuentra el lado bueno en que «si hay gente que no esté muy animada se puede lanzar pensando en que solo es un año». Como parte negativa, encuentra que «se llame a consultas dos veces muy próximas en el tiempo a personas que no sienten como suyas estas elecciones, hablando desde el punto de vista de las familias». Mª del Carmen Pino, presidenta del AMPA del CEIP Eduardo Lucena, asegura que gracias a estar como representante de la asociación en el Consejo Escolar de su centro «tengo conocimiento de primera mano y pormenorizado de todos los proyectos que se llevan a cabo, de presupuestos, etcétera». Destaca para el buen funcionamiento del órgano escolar la figura del representante del Ayuntamiento, «que ya existía pero que rara vez concurría a las reuniones, cosa que ahora no es así». Desde la Fapa Ágora, su presidente, Paco Mora, especifica que el pasado curso tocaba la renovación de una mitad de los consejos escolares, que es la elección de este año, y para el próximo curso la renovación de la otra mitad. «Si se votase todo a la vez se podrían crear problemas en la continuidad de proyectos con los consecuentes problemas que derivan de ello».