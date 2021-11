Creo que es la primera vez en estos más de treinta años que llevo escribiendo sobre educación que voy a referirme a ella en breve crónica acerca de los grandes contrastes vividos entre el ayer de mis años primeros de magisterio y los posteriores, tan próximos al presente que no cesa en mis inquietudes y expectativas. Sí, es preciso conocer problemas y tremendas dificultades en educación ayer para valorar y mejorar la realidad en la que vivimos inmersos todos hoy. En Internet leí una vez la siguiente afirmación: desde el 1900 todas las instituciones han evolucionado menos una; la escuela. Y se citan causas como la burocracia, la falta de autoridad, la crisis de la familia, el carácter represor de la educación que evita la espontaneidad y margina la creatividad, los muchos y densos contenidos de libros de texto, etc. Evidencias que el magisterio proclama con un desánimo que viene a ser como una rendición sin contrapartidas posibles. Desde mi punto de vista son ciertas las muchas impotencias a las que se enfrentan educadores y alumnos, porque, ¿dónde va un niño de cinco o seis años con libros, tareas exámenes? ¿Y qué hace un niño camino de un instituto en el que el profesorado, por lo general, se olvida de que son niños? La educación, sobre todo la infantil, debe ser una continuación del hogar con unmaestro tutor que los conozca en todos los sentidos. Me recuerdo como maestra única de mi grupo de alumnos, de los que conocía sus aficiones, gustos, familia, problemas, etc. Hoy día no ha lugar a tales y necesarias cuestiones que hacen invisibles a los alumnos. Sí, hemos ganado en bienes materiales, en reducido número de alumnos, en dignidad del magisterio, pero hemos llevado a los alumnos a un desánimo total, a una cansina rutina de días y tareas y hemos llevado a los maestros a una papelera a rebuscar datos. Sinceramente, si me dieran a elegir, volvería a mis setenta alumnos de pizarra y pizarrín.