Este docente es director del IES Ategua, de Castro del Río, y este curso se estrena al frente de la coordinación provincial de la Asociación de directores y directoras de IES de Andalucía (Adian) sustituyendo a Ángeles Baños en el cargo.

El curso pasado renovó en la dirección del IES Ategua y ahora asume la presidencia de Adian. Cuénteme cómo se siente con este nuevo desempeño.

Ciertamente, después de varios años al frente de la dirección de un centro educativo, la coordinación provincial de la asociación supone todo un reto y una oportunidad para continuar aprendiendo. También implica un mayor acercamiento a la propia administración educativa y a su complejidad. En este sentido, me siento con una enorme ilusión por una parte y con una enorme responsabilidad, por otra.

¿Qué le ha llevado a dar este paso al frente?

Pertenezco a la asociación prácticamente desde su fundación y en todos estos años he intentado colaborar con todos los coordinadores que me han precedido en el cargo, y ahora, cuando varios directores me propusieron que asumiera la coordinación provincial, decidí aceptar por puro ejercicio de responsabilidad, porque me consta que cuento con el apoyo de todo el colectivo de directores que integra Adian en la provincia de Córdoba y por un deseo de colaborar y aportar lo poco o mucho que he aprendido en estos años de docencia y de dirección.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta como presidente de Adian?

Podría decir que son innumerables, pero por citar sólo algunos, dar continuidad al proyecto y al trabajo que desde la coordinación provincial se ha venido realizando todos estos años; incrementar la presencia de la asociación en la provincia, sumando al resto de directores que aún no se han incorporado a la misma. En este sentido, entiendo que tenemos que trabajar para que los asociados sientan que Adian es un equipo y el marco donde compartir experiencias, buenas prácticas y también dudas y problemáticas. Por otra parte, tenemos que seguir fomentando las relaciones con la administración educativa y ser un interlocutor válido entre las direcciones de los centros y la propia administración.

¿Cuáles son las principales carencias que detecta en el ámbito de los centros de Secundaria?

Mantenemos una serie de necesidades y carencias que deberíamos solucionar. Algunas son meramente estructurales y otras de gestión de recursos. Entre otras, necesitamos que la administración solucione, de manera definitiva, el encaje del Personal de Administración y Servicios que trabaja en los centros de manera que las bajas se cubran de manera ágil y eficiente; necesitamos que se mantenga el esfuerzo presupuestario en materia de contratación de personal que, de manera extraordinaria, se ha realizado los dos últimos cursos para conseguir una bajada real de la ratio en las aulas, que se consolide la adecuación de todos los centros en el desarrollo de las nuevas tecnologías, que se mantengan los programas de inversiones para mejora de instalaciones y dotar de otras nuevas en función de las necesidades.