Comenzamos este suplemento de Educación un curso más. Un curso más sin cambios de cara a que los alumnos asistan con entusiasmo y motivación a las aulas. Mis experiencias, estrategias y palabras han ido siempre en la línea de reivindicar una escuela máscreativa, más viva... donde maestros y padres, desde la colaboración y entendimiento mutuo, hicieran posible elaborar el ambiente propicio para tal clima de innovación y cambio, conscientes, no obstante, de que no es fácil desestatificar una enseñanza de tantos y tantos años trabajada de forma casi átona y prácticamente plana.

Pero he aquí una urgencia, hija de los tiempos, se impone sobrepasando cualquier expectativa pasada. Y es que la mayoría de los alumnos, sencillamente se aburren con la forma en que se les entregan los contenidos. Es decir, no hay correspondencia entre la oferta y la demanda. Es por esa razón que el docente ya no puede ser unidimensional, unidireccional o unidisciplinar.

Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad, y el docente no tiene más remedio que cambiar el rol asumido porque el tren de la sociedad circula mucho más rápido que el de las aulas.

El nuevo docente no debería seguir siendo, como hasta ahora, el depositario del saber, el portador de la palabra y la información, la referencia única y jerárquica. Quizás podríamos empezar a perfilar un educador mediador, facilitador de procesos de aprendizaje en lo que lo esencial sea el sujeto estudiante, sus intereses o capacidades. Pero este nuevo rol conlleva, ante todo, que la Administración sea consciente, cual compañera de viaje, y facilite la labor del docente en lugar de entorpecerla con exigencias que no van a ninguna parte, con estadísticas absurdas, con trabajos añadidos que nada aportan a una mejor enseñanza y motivación para todos. Nuevo curso y ... la escuela sigue igual...